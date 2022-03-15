15 Mar 2022 - 21:13- Gündem G: 15 Mar 2022 - 21:14

Her 10 tüketiciden 8'i yerinde alışverişi tercih ediyor

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31 ilde 2 bin 725 kişinin katılımıyla gerçekleşen ‘Yeme İçme Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Her 10 tüketicinin 8’i gıda alışverişini gezerek ve görerek yapmayı tercih ediyor.
Her 10 tüketiciden 8'i yerinde alışverişi tercih ediyor mask
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İSTANBUL (İGFA) - Türk mutfak kültürünü koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla çalışan Metro Türkiye, KONDA iş birliği ile gerçekleştirdiği ‘2022 Yeme-İçme Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı.

Tüketicilerin tutum ve davranışlarını paylaşarak yeme içme sektörüne yol göstermeyi ve kamuoyunu aydınlatılmasının amaçlandığı araştırmada; alışveriş tercihlerini, sağlıklı beslenme eğilimini ve evde ve restorandaki yeme içme alışkanlıklarını detaylı bir şekilde mercek altına alındı.

Araştırmaya göre tüketicilerin 10 kişiden 8’i gıdayı gezerek, görerek ve seçerek almak istiyor. Aileler alışverişe gitmeyi artık beraber sosyalleşebilecekleri bir deneyim ve aktivite olarak görüyor.

Her 4 kişiden 1’i alışveriş yaparken ürünün yerli olmasına dikkat ettiği, her 2 kişiden 1’i ise sepetinde yöresel ürün tercih ettiği ortaya çıktı.

Ayrıca evde yemek yemeyi daha sağlıklı ve güvenli buluyorum diyenlerin oranının yüzde 60 olduğu araştırmada, buna göre sağlıklı ve güvenli beslenme arayışı nedeniyle evde yemek tercihinde bir artışın olmadığı ve dışarıda yeme içme konusunda sağlık ve güvenlik endişesinin pandemi öncesine göre değişiklik göstermediği gözlendi. Bu bulgular ışığında, restoranların önümüzdeki dönemde tabaklarında sundukları gıdaların sağlıklı ve güvenli olduğunu tüketiciye daha fazla anlatma ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.

Dışarıda en çok yüzde 20 oran ile kebap, yüzde 19 oran ile döner ve yüzde 9 oran ile fast food yemekten hoşlanan tüketicilerin, mekan tercihlerinde ise ilk sırada lokantaların geldiği belirlendi.

15 Mar 2022 - 21:13 - Gündem

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