TEGV’ den Ankaralı Çocuklara Müjde!

Ankara Semahat-Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı’nda kurulan yeni atölyelerin açılışları, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Hasan Atalay, Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Gürsel Avcı, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Önsönmez, TEGV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Levend Kılıç, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ile çok sayıda veli, gönüllü ve çocuktan oluşan coşkulu bir kalabalıkla gerçekleşti.

Kurulduğu 2001 yılından bugüne uzaktan eğitim programları dahil 5 bin 400 gönüllüsünün desteğiyle 80 binden fazla çocuğa uluşan Ankara Semahat-Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı’nın hedefi, yeni açılan atölyelerle birlikte Ankaralı çocukların buluşma noktası haline gelmek.

“Yeni bir eğitim sistemi ortaya çıkıyor”

Açılışta konuşma yapan TEGV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kılıç, şunları söyledi:

“5 Mayıs 2001 tarihinde yine buradaydım. O zaman genç bir yönetim kurulu üyesi olarak buranın açılışında bulunmuştum ve 2001 tarihinden itibaren de birçok sefer buraya gelme fırsatım oldu. Tüm bu süre içinde gerçekten bu ilçemizin büyük bir değişim geçirdiğini görüyorum. Ekonomik ve sosyal olarak büyük bir değişim içinde oldu.

Fakat ilk günden itibaren hatırladığım üç değişmeyen şey var. Sizlerle onları paylaşmak istiyorum. Buraya ilk geldiğim gün açılış yapılırken çocuklarımızın gözündeki sevinci buraya her geldiğimde görüyorum. İkincisi ise Vakfımızın en temel ögelerinden biri olan, gönüllerimizin duyarlılığı. Bu duyarlılığın süreç içerisinde hiç değişmediğini gördüm.

Bir üçüncüsü de biz ilk buraya hatta açılıştan önce geldiğimizde hem Bakanlığımızın temsilcileri hem de ilçedeki Milli Eğitim temsilcileri hep bizim yanımızdaydı, onlarla birlikte en önemlisi de Sayın Belediye Başkanı buradaydı. Buranın ilk tasarımının yapılmasının üzerinden 21 yıl geçmiş. Ben bu 21 yılda içinde onlardaki bu yaklaşımı, sevgiyi hep gördüm. Her birinize tek tek vakfımızın adına çok teşekkür ederim. Bugün Vehbi Koç Vakfı’nın sağladığı olanaklarla iki atölyemizi açmak için buradayız. Bize bu imkânı sağladıkları için onlara da teşekkür ediyorum.”

“Bugün tasarım odaklı düşünme becerisi her zamankinden daha önemli”

Prof. Kılıç’ın ardından kürsüye geçen Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Cihan Özsönmez, sağladıkları destekle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“ Bugün burada kurucumuz Vehbi Koç’un uzun çabaları sonucunda hayat bulan Vehbi Koç Vakfı’nın misyonunu temsil eden bu parkımızda TEGV iş birliğiyle tasarım ve beceri atölyesini başlatmak üzere bulunuyoruz. Kurucumuz Vehbi Koç, 95 yıllık yaşamına pek çok başarı sığdırmış, sayısız hikâyenin kahramanı olmuştur.

Örnek vakıflar kurmuş çok sayıda sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmiştir. Vehbi Bey’e göre tüm kazanımlarının temelinde insan vardır. Bu nedenle de hayat boyunca insana yatırım yapmayı öncelik edinmiştir. Bugünün dünyasında insanı merkeze alan ve bakış açısını dönüştüren tasarım odaklı düşünme becerisi her zamankinden daha da önemli hale geldi.

Tasarım ve Beceri Atölyeleri bu nedenle çok önemli. Düşler Atölyesi de aslında insanı tamamlayan diğer unsurları temel alıyor. Yaratıcılık, özgüven, iletişim ve sanat gibi birbirlerini tamamlayan unsurlarla bu iki kavram bugün de burada buluşuyor. Vehbi Koç Vakfı ve kurumları olarak bireysel ve toplumsal sorumluluğumuzu asla unutmadan bugün olduğu gibi doğru iş birlikleriyle, cesaretle elimizi her zaman taşın altına koyarak ilerliyoruz ve ilerlemeye devam edeceğiz.

Erken yaşta eğitim gibi ulvi bu amaç için kurulan ve ortamı bize sağlayan TEGV’e ve bizi destekleyen tüm kamu paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.”

“Eğitim çok önemli”

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 21 yıl önce TEGV ile tanışmalarını ve merkezin kuruluş hikayesini anlatarak, “Eğitim çok önemli. Bu yönüyle bu parkın şehrimize kazandırılması çok önemliydi. Eğitimi önemsiyoruz, şehrimizin gelişimini önemsiyoruz.. Bunun önemini kavradığımız için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün açtığımız atölyelerimiz hayırlı olsun” dedi.

“21’inci yüzyıl becerileriyle donanmış bireyler yetiştirmek hepimizin sorumluluğu”

Son olarak kürsüye çıkan Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Hasan Atalay ise TEGV’e teşekkürlerini sunarak şöyle konuştu:

“Bakanlığımızca öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini desteklemeye yönelik, bilim, sanat, spor, kültür ve toplum hizmeti çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre gelişimlerine katkı sağlamaktayız. Çağımızın gereklilikleri ve 21’inci yüzyıl becerileriyle donanmış bireyler yetiştirmek hepimizin sorumluluğundadır.

Bu sorumluluğu üzerine almış ve bu konuda uzun yıllardır çalışmalar yürütmekte olan TEGV’in çalışmalarını Temel Eğitim Genel Müdürlüğü olarak da yakinen takip etmekteyiz. Bugün açılışını yaptığımız Tasarım ve Beceri Atölyesiyle, Düşler Atölyesi bilişsel olduğu kadar bilişsel olmayan ve çok yönlü başarıda birebir rolü olan bu becerileri çocuklarımızın doğasına uygun, tecrübe temelli sistemlerle yetiştirmeye katkı sağlayacaktır. TEGV nezdinde tüm eğitim gönüllülerine yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyor, aynı şevk ve inançla daha nice yıllar çalışmalarımızın devamını diliyorum. Atölyelerimizin hayırlı ve uğuru olmasını temenni ediyorum.”

Eğlenceli ve multi-disipliner bir öğrenme modeli

TEGV’in 8-14 yaş arasındaki çocukları için kurduğu Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunuyor.

Çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir öğrenme modeli olarak kabul ediliyor. MEB’in 2023 vizyonu ile uyumlu olarak 2018 yılından itibaren kurulmaya başlayan TEGV’in Tasarım ve Beceri Atölyeleri ikisi mobil olmak üzere toplam 23 noktada faaliyet gösteriyor.

Sanatla tanışma fırsatı sunuyor

Düşler Atölyesi ise çocukların, sanatın temel kavramlarıyla tanışmalarını ve sanata ilgi duymalarını amaçlayan bir atölye. Bu etkinlikte çocukların, hazır şablon uygulamalardan uzak, farklı konular, malzeme ve uygulama biçimleri hakkında bilgi edinmeleri, ardından kendi yapabilecekleriyle ilgili keşiflerde bulunmaları ve bazı önemli sanatçı ve eserlerini tanımaları hedefleniyor.

TEGV’in 6 ana alanından Sanat programının vazgeçilmez öğesi olan Düşler Atölyeleri bu bağlamda İstanbul Ferit Aysan Eğitim Parkı, Sakarya Nirun Şahingiray Öğrenim Birimi, Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi, Çorlu Aysel Öğücü – Lila Öğrenim Birimi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Parkı, Denizli Öğrenim Birimi, Antalya Suna-İnan Kıraç Eğitim Parkı, İzmir Çiğli Eğitim Parkı, Sevgi-Erdoğan Gönül Eğitim Parkı ve Ankara Semahat-Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı ile birlikte toplam 10 etkinlik noktasında günün gereksinimlerine göre çağdaş tasarımlarla yenilenmeye başlandı.