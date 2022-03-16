Çankaya'nın en Lezzetli Kursunda Çikolata Atölyesi...

Çankaya Evlerinde yeni dönem meslek eğitimleri tüm hızıyla devam ederken, Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği kursların başında gelen "Pastacılık" eğitiminde sıra çikolataya geldi. Kursiyerler çikolata yapımını ustasından öğrendi.
Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi içinde bulunan Zübeyde Hanım Çankaya Evi, çikolata atölyesine ev sahipliği yaptı.
Profesyonel mutfak dersliğine sahip Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nde düzenlenen Çikolata atölyesi, Çankayalı kursiyerlerden büyük ilgi gördü. 5-6 Mart, 12-13 Mart hafta sonu düzenlenen atölyeden 4 farklı grupta 100'ün üzerinde Çankayalı eğitim aldı.
Atölye'de öğrenciler çikolata kalıplamayı, temperlemeyi ve dolgu çikolata yapımını öğrendiler. Etkinlikte yapılan çikolatalar Bademlidere Çankaya Evi'ndeki çocuklara dağıtıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.