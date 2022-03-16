16 Mar 2022 - 10:32- Belediyeler G: 16 Mar 2022 - 10:33

Atıklarla 2,5 Milyon Ağaç Kurtarıldı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Ambalaj atıklarının toplanmasını sağlayarak geri dönüşüme kazandıran Çankaya Belediyesi, 2014 yılından bu yana 288 bin ton atığı toplayarak çevreye ve ekonomiye katkıda bulundu. 

Atıklarla 2,5 Milyon Ağaç Kurtarıldı! mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Toplanan kağıt atıklarla 2 milyon 454 bin 723 ağaç kurtarıldı. Cam, metal, kağıt ve plastik atıkların toplamından da 1 milyar 112 milyon 18 bin Kwh enerji tasarrufu sağlandı.  

Ambalaj atıklarının çöp olmak yerine kaynağından ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in göreve geldiği tarih olan 2014 yılından itibaren artarak yürütülen çalışmalar kapsamında 288 bin 791 ton ambalaj atığı kaynağında ayrıştırılarak toplanıp geri dönüşüm sistemine kazandırıldı.   

Toplanan cam, metal, kağıt ve plastik türü atıkların sera gazı oluşturması ve toprağa karışmasının önüne geçilerek çevreye zarar vermesi engellenirken aynı zamanda hammadde ve enerji tasarrufu da sağlanmış oluyor.

Kağıt atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması ile 2 milyon 454 bin 723 ağacın kesilmesini önlenirken, plastik atıkların toplanması ile 1 milyon 412 bin 188 varil petrol tasarrufu sağlandı.  

Ambalaj atıklarının yanı sıra atık pil, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık ilaçlar ve ömrünü tamamlamış lastikler gibi geri dönüşebilir tüm atıkların bırakılabildiği Çankaya Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi de Birlik Mahallesi’nde hizmet veriyor.   

Geri dönüşüm konteynerlerini ilçenin birçok noktasına yerleştiren Çankaya Belediyesinin Mobil Atık Getirme Merkezi adresleri ise şöyle: 

· 100. Yıl Çankaya Evi: İşçi Blokları Mahallesi 1471. Sokak No:24 Çankaya/Ankara 

· Anıtpark: Bahçelievler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:32 Çankaya/Ankara 

· Esat Özgürlük Meydanı: Küçükesat Mahallesi Belligün Caddesi Çankaya/Ankara 

· Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü: Birlik Mahallesi Kahire Caddesi No:3 Çankaya/Ankara 

· Koru Mahallesi Muhtarlığı: Koru Mahallesi Ihlamur Caddesi No:73 Çankaya/Ankara 

· Turan Güneş Bulvarı Üstgeçit: Turan Güneş Bulvarı Nurçin Sayan İlkokulu Önü (Üstgeçit  Ayağı) Çankaya/Ankara 

· Kızılay: Sakarya Caddesi ile Bayındır-1 Sokak kesişimi Çankaya/Ankara 

· Yaşamkent: Mehmet Rıfat Börekçi Caddesi No:6/A File Market Önü Çankaya/Ankara 

· Anıttepe: Anıt Caddesi Magnet Tıp Merkezi Önü Çankaya/Ankara 

16 Mar 2022 - 10:32 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Atıklarla 2,5 Milyon Ağaç Kurtarıldı! mask
Atıklarla 2,5 Milyon Ağaç Kurtarıldı!
Çankaya'nın en Lezzetli Kursunda Çikolata Atölyesi... mask
Çankaya'nın en Lezzetli Kursunda Çikolata Atölyesi...
Toprağa Bereket, Çiftçiye Kazanç... mask
Toprağa Bereket, Çiftçiye Kazanç...
TEGV'e 2 Atölye Açıldı... mask
TEGV'e 2 Atölye Açıldı...
Başkan Oğuz: "Esnafımızın her zaman yanındayız" mask
Başkan Oğuz: "Esnafımızın her zaman yanındayız"
Bilim Pursaklar Matematik Atölyesi Öğrencilerinin ‘‘Pİ’’ Günü mask
Bilim Pursaklar Matematik Atölyesi Öğrencilerinin ‘‘Pİ’’ Günü
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status