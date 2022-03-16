Atıklarla 2,5 Milyon Ağaç Kurtarıldı!

Toplanan kağıt atıklarla 2 milyon 454 bin 723 ağaç kurtarıldı. Cam, metal, kağıt ve plastik atıkların toplamından da 1 milyar 112 milyon 18 bin Kwh enerji tasarrufu sağlandı.

Ambalaj atıklarının çöp olmak yerine kaynağından ayrıştırılarak toplanmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in göreve geldiği tarih olan 2014 yılından itibaren artarak yürütülen çalışmalar kapsamında 288 bin 791 ton ambalaj atığı kaynağında ayrıştırılarak toplanıp geri dönüşüm sistemine kazandırıldı.

Toplanan cam, metal, kağıt ve plastik türü atıkların sera gazı oluşturması ve toprağa karışmasının önüne geçilerek çevreye zarar vermesi engellenirken aynı zamanda hammadde ve enerji tasarrufu da sağlanmış oluyor.

Kağıt atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılması ile 2 milyon 454 bin 723 ağacın kesilmesini önlenirken, plastik atıkların toplanması ile 1 milyon 412 bin 188 varil petrol tasarrufu sağlandı.

Ambalaj atıklarının yanı sıra atık pil, atık elektrikli ve elektronik eşyalar, atık ilaçlar ve ömrünü tamamlamış lastikler gibi geri dönüşebilir tüm atıkların bırakılabildiği Çankaya Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi de Birlik Mahallesi’nde hizmet veriyor.

Geri dönüşüm konteynerlerini ilçenin birçok noktasına yerleştiren Çankaya Belediyesinin Mobil Atık Getirme Merkezi adresleri ise şöyle:

· 100. Yıl Çankaya Evi: İşçi Blokları Mahallesi 1471. Sokak No:24 Çankaya/Ankara

· Anıtpark: Bahçelievler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:32 Çankaya/Ankara

· Esat Özgürlük Meydanı: Küçükesat Mahallesi Belligün Caddesi Çankaya/Ankara

· Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü: Birlik Mahallesi Kahire Caddesi No:3 Çankaya/Ankara

· Koru Mahallesi Muhtarlığı: Koru Mahallesi Ihlamur Caddesi No:73 Çankaya/Ankara

· Turan Güneş Bulvarı Üstgeçit: Turan Güneş Bulvarı Nurçin Sayan İlkokulu Önü (Üstgeçit Ayağı) Çankaya/Ankara

· Kızılay: Sakarya Caddesi ile Bayındır-1 Sokak kesişimi Çankaya/Ankara

· Yaşamkent: Mehmet Rıfat Börekçi Caddesi No:6/A File Market Önü Çankaya/Ankara

· Anıttepe: Anıt Caddesi Magnet Tıp Merkezi Önü Çankaya/Ankara