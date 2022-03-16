TikTok, Cannes Film Festivali’nin Resmi Ortağı Oldu!

16 Mart 2022 / İstanbul – Dünyanın önde gelen eğlence platformu TikTok eğlence ve yaratıcılığı bir araya getirmek için çıtayı bir ‘tık’ daha yükseltti ve dünyanın en prestijli festivallerinden biri olan 75. Cannes Film Festivali’nin resmi ortağı oldu.

Yaratıcı efektlerden daha uzun videolara ve dünyanın dört bir yanından 4 milyardan fazla görüntüleme toplayan #filmtok gibi topluluklara kadar, TikTok topluluğunun eğlenmesi ve yaratıcılığını kullanması için yenilikler yapmaya ve yeni yollar geliştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda platform; festival öncesinde, yaratıcılığa ilham vermek ve ortaya çıkan yetenekleri desteklemek için küresel bir yarışma olan #TikTokShortFilm'i başlattı.

Yarışma kapsamında içerik üreticileri 15 Mart 2022'den itibaren kendi kısa filmlerini TikTok topluluğuyla paylaşabilecek. Deneyimli veya yeni film yapımcıları, hikayelerini dünyanın geri kalanıyla hiç deneyimlemedikleri bir şekilde paylaşırken; TikTok'un araçları ve efektleri aracılığıyla sinematografi becerilerini sergileyebilecekler.

Jüri tarafından seçilecek üç kişi, nakit ödülü kazanacak ve Mayıs ayında Cannes Film Festivaline katılma şansına erişecek. Orijinal başvurular üç kategoride değerlendirilecek: Grand Prix, En İyi Senaryo ve En İyi Kurgu. Başvurular 8 Nisan 2022'ye kadar kabul edilecek ve kazananlar Nisan sonunda açıklanacak.

Cannes'da yaratıcılığını serbest bırak!

Cannes Film Festivali gibi TikTok da özgünlüğe ve yaratıcılığa ev sahipliği yapıyor, insanların eğlenme şeklini değiştiriyor. Sinemayı geliştirmek, dünya çapında film endüstrisinin profilini genişletmek ve önemini vurgulamak için başlatılan Cannes Film Festivali ile yapılan bu ortaklık, dünyanın dört bir yanından içerik üreticileri ve görüntü yönetmenlerini bir araya getirecek.

TikTok AB Genel Müdürü Rich Waterworth iş birliğine yönelik şu ifadeleri kullandı; "Cannes Film Festivali, küresel sinemaya bakış açısını değiştiren ikonik bir festival.

İnsanlar eğlenmek, kendilerini ifade etmek veya yeni bir şeyler keşfetmek için TikTok'a geliyor. Özgün, başka hiçbir yerde olmayan ödüllendirici bir topluluk olma duygusunu paylaşıyor. Topluluğumuzun bağlı olduğu video ve sinema sevgisinden ilham alması, harekete geçmesi ve eğlenmesi için yaratıcı yollar sunmak üzere Cannes Film Festivali’nin resmi ortağı olmaktan heyecan duyuyoruz."

Cannes Festivali Genel Delegesi Thierry Fremaux ise konuyla ilgili şunları söyledi; “Festivalin büyüsünü daha geniş, çok daha küresel ve her zamankinden daha fazla sinefil izleyiciyle paylaşmak için TikTok ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

Birkaç yıldır, Cannes Film Festivali, 'Cannes'da 3 Gün' programımız aracılığıyla Festivali deneyimleme fırsatı sunarak yeni nesil film meraklılarına ulaşıyor. İzleyiciyi çeşitlendirme arzusunun bir parçası olan bu işbirliğiyle, Festival'in en heyecan verici ve ilham verici anlarını paylaşmayı ve Festival'in TikTok içerik üreticileri ve topluluğunun gözünden yeniden tasavvur edildiğini görmeyi dört gözle bekliyoruz. Tüm bunları büyük bir heves ve merakla keşfetmeyi heyecanla bekliyoruz"

Cannes Film Festivali'ne dair özel içeriklere erişmek isteyenler, TikTok üzerinden resmi @festivaldecannes hesabını takip edebilir ya da #Cannes2022 etiketiyle paylaşılan içeriklere göz atabilir.