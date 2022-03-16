16 Mar 2022 - 11:16- Belediyeler G: 16 Mar 2022 - 11:17

Engelli Yazar Yusuf Minnet’ten Başkan Ertuğrul Çetin'e Sürpriz Hediye!

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Engelli genç yazar Yusuf Minnet ailesi ile birlikte halk gününde, Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret etti. Azmin ve sabrın ürünü olan ve her kelimesi duygu yüklü olan "Sırdaşım" adlı şiir kitabını Başkan Çetin’e hediye etti.

Engelli Yazar Yusuf Minnet’ten Başkan Ertuğrul Çetin'e Sürpriz Hediye! mask
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Genç yazar Yusuf Minnet, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret ederek, kaleme aldığı "Sırdaşım" adlı şiir kitabını hediye etti.

Pursaklarlı genç yazar Minnet, Pursaklar Belediyesi'nin desteklerinden dolayı teşekkür ederek, tüm engelli insanların mutlaka bir uğraş içinde bulunmaları gerektiğini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ertuğrul Çetin, Yusuf Minnet'i yazdığı kitaptan dolayı tebrik ederek, azminin herkese örnek olmasını diledi. 

‘‘Şiirlerini okumak için sabırsızlanıyorum’’

Engelli vatandaşların yetenekleriyle her alanda kendilerinin var olduklarını gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ziyaretimize gelerek kaleme aldığı Sırdaşım adlı şiir kitabını hediye eden Yusuf Minnet’e teşekkür ederim.

Şiirlerini okumak için sabırsızlanıyorum. İlçemizde ikamet eden engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

16 Mar 2022 - 11:16 - Belediyeler

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