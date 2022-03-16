Engelli Yazar Yusuf Minnet’ten Başkan Ertuğrul Çetin'e Sürpriz Hediye!

Genç yazar Yusuf Minnet, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i makamında ziyaret ederek, kaleme aldığı "Sırdaşım" adlı şiir kitabını hediye etti.
Pursaklarlı genç yazar Minnet, Pursaklar Belediyesi'nin desteklerinden dolayı teşekkür ederek, tüm engelli insanların mutlaka bir uğraş içinde bulunmaları gerektiğini ifade etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ertuğrul Çetin, Yusuf Minnet'i yazdığı kitaptan dolayı tebrik ederek, azminin herkese örnek olmasını diledi.
‘‘Şiirlerini okumak için sabırsızlanıyorum’’
Engelli vatandaşların yetenekleriyle her alanda kendilerinin var olduklarını gösterdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Ziyaretimize gelerek kaleme aldığı Sırdaşım adlı şiir kitabını hediye eden Yusuf Minnet’e teşekkür ederim.
Şiirlerini okumak için sabırsızlanıyorum. İlçemizde ikamet eden engelli kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.