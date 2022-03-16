16 Mar 2022 - 19:17- Belediyeler

Seralarıyla Bahar Güzelliği Yaşatıyor!

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Sincan Belediyesi kendi seralarında yetiştirdiği çeşit çeşit bitkiler ve çiçeklerle vatandaşlara tam bir bahar havası yaşatıyor. Sincan’ı süsleyen çiçekler, belediyenin kendi seralarında özenle ve sevgiyle yetiştirilip ardından hem çevre düzenlemesinde kullanılıyor hem de vatandaşın hizmetine sunuluyor.

Seralarıyla Bahar Güzelliği Yaşatıyor! mask
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Yaptığı projelerle çevreye verdiği önemi her fırsatta öne çıkaran Sincan Belediyesi, ilçenin görsel anlamda güzelliğine de yatırım yapıyor.

Birbirinden renkli, mis kokulu çiçek ve bitkiler Sera Park ve Harikalar Diyarında yer alan seralarda yetiştiriliyor. Seralarda yetiştirilen bu çiçekler Sincan'ın güzelliğine güzellik katıyor. Sincan’da bulunan meydan, cadde, refüj, kavşak ve parklara dikiliyor ve vatandaşa adeta görsel bir şölen yaşatıyor.

SERADA TOHUMLAR EKİLİYOR

Seralarda sadece bitki ve çiçek yetiştirilmiyor, fide de üretiliyor. Mevsimine göre ekilen tohumlar arasında petunya, portakal nergizi, aslanağzı gibi mevsimlik çiçeklerin yanında, biber, domates, patlıcan, salatalık gibi sebze çeşitleri de var. Bahçesinde, tarlasında sebze üretmek isteyen vatandaşlar Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile irtibat kurarak fide temin edebilir. 

SERALAR DÖRT MEVSİMİ YAŞATIYOR

Sincan Belediyesine ait seralarda yetiştirilen bitkiler aynı zamanda satışa da sunuluyor. Ayrıca saksı değişimi ile hasta çiçek bakımı vatandaşlara ücretsiz sunuluyor.

Bahçe külü, karanfil, sardunya, lavanta biberiye türleri ile mis kokulu gül ve sardunyalar, sarı ve turuncu renkli kadife çiçekleri, beyaz ve kırmızı begonyaların da aralarında olduğu yaklaşık 40 çeşit çiçek ve bitki seralarda yetiştiriliyor. Çiçekler hoş kokuları ve güzel renkleri ile Sincan'ı adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor.

16 Mar 2022 - 19:17 - Belediyeler

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