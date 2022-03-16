Seralarıyla Bahar Güzelliği Yaşatıyor!

Yaptığı projelerle çevreye verdiği önemi her fırsatta öne çıkaran Sincan Belediyesi, ilçenin görsel anlamda güzelliğine de yatırım yapıyor.
Birbirinden renkli, mis kokulu çiçek ve bitkiler Sera Park ve Harikalar Diyarında yer alan seralarda yetiştiriliyor. Seralarda yetiştirilen bu çiçekler Sincan'ın güzelliğine güzellik katıyor. Sincan’da bulunan meydan, cadde, refüj, kavşak ve parklara dikiliyor ve vatandaşa adeta görsel bir şölen yaşatıyor.
SERADA TOHUMLAR EKİLİYOR
Seralarda sadece bitki ve çiçek yetiştirilmiyor, fide de üretiliyor. Mevsimine göre ekilen tohumlar arasında petunya, portakal nergizi, aslanağzı gibi mevsimlik çiçeklerin yanında, biber, domates, patlıcan, salatalık gibi sebze çeşitleri de var. Bahçesinde, tarlasında sebze üretmek isteyen vatandaşlar Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile irtibat kurarak fide temin edebilir.
SERALAR DÖRT MEVSİMİ YAŞATIYOR
Sincan Belediyesine ait seralarda yetiştirilen bitkiler aynı zamanda satışa da sunuluyor. Ayrıca saksı değişimi ile hasta çiçek bakımı vatandaşlara ücretsiz sunuluyor.
Bahçe külü, karanfil, sardunya, lavanta biberiye türleri ile mis kokulu gül ve sardunyalar, sarı ve turuncu renkli kadife çiçekleri, beyaz ve kırmızı begonyaların da aralarında olduğu yaklaşık 40 çeşit çiçek ve bitki seralarda yetiştiriliyor. Çiçekler hoş kokuları ve güzel renkleri ile Sincan'ı adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.