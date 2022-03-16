Bebek Kütüphanesinden Çanakkale Şehitlerini Anma Programı!

Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi'nde her hafta çocuk gelişimi etkinliklerinin yanı sıra, milli ve manevi değerlerimize yönelik programlar da yapılıyor. Bu hafta da 18 Mart münasebetiyle Çanakkale Şehitlerimiz unutulmadı. Bebek Kütüphanesinde anneler ve çocukları ile birlikte Çanakkale Şehitlerimizi Anma Programı düzenlenecek.

Sadece çocukların değil annelerin de katıldığı programda, minikler anneleriyle birlikte Türk bayrakları eşliğinde Çanakkale müzikleriyle orff çalışması yapacak.

Bunun dışında çocukların yaş grubuna göre çeşitli etkinliklerin de yer alacağı Çanakkale Şehitleri Anma Programına katılmak isteyen anneler Bebek Kütüphanesinden randevu alarak etkinliklere katılabilir.

BEBEK KÜTÜPHANESİNDE NELER YAPILIYOR?

2020 yılı Ekim ayında hizmete başlayan Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi, 1369 üyesiyle hem anneler hem de çocuklar için faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor.

Bebek Kütüphanesi 0-5 yaşındaki çocuklara okuma bilinci kazandırıyor. Aynı zamanda çocuklara temel İngilizce eğitimi de veriliyor. Kitapların büyülü dünyası ile daha ilk yaşlardan itibaren tanışan minikler, çekirdekten okuma kültürü kazanıyor. Böylece okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yetişmesi hedefleniyor.

0-5 yaş arası çocuklara eğlenirken öğrenme imkânı sunan Sincan Bebek Kütüphanesi'nde her hafta birçok etkinlik korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşiyor.

Sincan Bebek Kütüphanesi'nde Sincan Belediyesi Spor Eğitmeni ile bebeklerin fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla da sportif etkinlikler düzenleniyor. Bebek Kütüphanesi'nde aile danışmanlığı hizmeti de verilmekte olup, online ve birebir yapılan terapiler ile ailelerin sosyal ilişkilerine destekte bulunuluyor.