2. El Otomobil Sektör Temsilcileri Ankara'da Toplandı!

2. el otomobil alım satımı yapan büyük internet sitelerinin zor durumdaki sektör üzerinde oluşturduğu baskı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen dernek başkanları ve sektör temsilcilerini Ankara’da yapılan olağanüstü toplantıda buluşturdu.

Motorlu araç satıcılarının çatı kuruluşu olan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu üyeleri ve bağlı il dernek başkanları, sektörden gelen yoğun şikayet ve talepleri değerlendirmek üzere Başkentte olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye genelinde 60 ilde faaliyet gösteren oto galeri dernekleri, sayıları 70 binleri bulan üyelerinden gelen şikayetleri ve destek taleplerini Ankara’da bulunan MASFED genel merkezine taşıyarak Federasyon yetkilileri ile sorunları masaya yatırdılar ve çözüm önerileri üzerine yoğun istişare toplantıları yaptılar. Toplantının ana gündem maddesini ise zaten zor durumdaki 2. el otomobil sektörünün bir de iyice güçlenen bazı internet sitelerinin oluşturduğu büyük baskı ile çıkmaza girmesi ve galerici esnafın yaşadığı sıkıntılar oluşturdu.

Otonomi’de gerçekleşen toplantıya MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, Genel Sekreter Niyazi Berktaş, Başkan Yardımcıları Hayrettin Ertemel, Serkan Karakadılar, Disiplin Kurulu Başkanı Mahmut Ulucan, İstişare Kurulu Başkanı İsmail Aydınkaş, MASFED CEO’su Vedat Güler ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, Adana’dan Konya’ya, Trabzon’dan Van’a kadar Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden motorlu araç satıcılarını temsilen gelen il dernek başkanları katılım gösterdi.

Pandemi sebebiyle yaşanan ekonomik zorlukların, üretim ve tedarikte yaşanan sıkıntıların yanı sıra döviz kurunun dalgalı seyrinin ve yüksek faiz oranlarının ikinci el otomobil sektörünü durma noktasına getirdiğini söyleyen Başkan Aydın Erkoç, ‘’Sektörümüz zor durumda… Çip krizi hala devam ediyor. Fabrikalar üretime ara verdiği için ülkemizde de gün geçtikçe talebi karşılamak ve araç bulmak zorlaşıyor. Dövizin seyri, akaryakıt zamları ve Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) yüksek oluşu da ne yazık ki sektörü olumsuz etkiliyor. Dünyada yaşanan ekonomik kriz ve ülkemizdeki etkileri; yanı başımızda devam eden bir Rusya Ukrayna savaşı… Tüm bunlar yaşanırken ülkemiz için zorluklarla mücadele etmeye ve fayda sağlamaya çalışıyoruz. Meslektaşlarımızdan gelen yoğun şikayetlerden de görüldüğü gibi bir de bazı internet sitelerinin gücünü bir baskı unsuru olarak kullanması, hem araç satıcılarını hem de alıcılarını zora sokması elbette ki çözüm gerektiren bir konudur’’ diye konuştu.

Bazı büyük internet satış sitelerinin faaliyete geçtikleri ilk dönemlerde ücretsiz ya da uygun fiyatlarla, hizmet odaklı yaklaşımla kurulduğunu hatırlatan Erkoç, “Ne yazık ki bugün bu sitelerin hem işleyiş hem de anlayış açısından başka bir yapıya dönüştüğünü üzülerek görmekteyiz. Tamamen adil olmayan fahiş fiyatlarla ve sınırlı hizmet politikası ile çalışır hale gelen bu internet siteleri, zaten zor olan koşullarda ezilen esnaf ve vatandaşlarımız üzerinde haksız ve fahiş komisyonlarla büyük baskı unsuru oluşturmaktadır. Bugün burada önemli kararlar da alındı. Federasyonumuz bu sorunu giderecek çalışmaları da yürütecek, çözüm noktasında gerekli adımlar atılacaktır’’ dedi.