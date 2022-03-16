Keçiören İlkokulu Yeni Spor Salonuna Kavuştu...

Açılış öncesi öğrenci ve öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada samimi ve sıcak bir ortamda açılış yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Meleklerle ve çiçeklerle tertemiz, samimi ve hasbi bir ortamda, sevgi ve enerji dolu bir açılış yapıyoruz. Devletlerin ve milletlerin geleceği çocukları ve gençleridir.” dedi.

Keçiören’de çocuklara ve gençlere yönelik yapılan hizmetleri de anlatan Altınok, Keçiörenlilerin şanslı olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

“Dünyanın en büyük yapay şelalesi, Estergon Kalesi, ilk şehir içi teleferik Keçiören’dedir. Ankara’da akvaryumu olan tek belediye Keçiören Belediyesidir. Şuan lunapark yapıyoruz.

Bir de Türk Dünyası Su ve Gül Meydanımız var. Atalarımızın ne kadar büyük olduğunu gösteren meydanımızda anıt ve bayraklarımız var. Cumhuriyeti Kulemizin üzerinde uzay terası ve bilim merkezi var. Sizlere uzay yolculuğu yaptıracağız, ellerinizle yıldızlara ve gezegenlere dokunacaksınız.

Bu anlamda Keçiörenliler şanslı, bunlar başka yerde yok. Kötü alışkanlıklardan uzak durmanın temeli de spordur. Spor yapanlar ilaç kullanmıyor, hastaneye de daha az gidiyor. Sizler de bu yeni spor tesisimizde sıcak bir ortamda spor yapacaksınız. Bir de okulumuzda yüzme takımı kuralım.

Havuz yakın. Ayrıca yazın sizleri aqua parka da götüreceğiz. Spor salonumuz ve kütüphanemiz yüce Türk milletime hayırlı olsun. Burada inşallah yıldız sporcular yetişecek. Ülkemize güzel hizmetler yapacak pırıl pırıl nesiller yetişecek.”

Altınok konuşmasının sonunda kurdele keserek Kapalı spor salonunu öğrencilerin hizmetine açtı. ​