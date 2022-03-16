16 Mar 2022 - 19:19- Belediyeler

Etimesgut'a Tarihi 3 Önemli Eser!

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Demirel, Etimesgut'un tarihini gün yüzüne çıkaran ciddi çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan eserleri dönemine uygun olarak ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

Etimesgut'a Tarihi 3 Önemli Eser! mask
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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, ilçedeki tarihi, milli ve manevi değerlere sahip çıktıklarını belirterek, " Etimesgut'a ismini veren, ilçemizin tarihinde önemli yere sahip Ahi Elvan, Ahimesut , Emir Yaman hazretlerine ait mezarları tespit ederek, anıt mezar haline getirdik.

Mezarları yanındaki camileri de yaşadıkları Anadolu Selçuklu döneminin mimari ve estetik özelliklerine göre yeniden inşa ettik" dedi.

Demirel, "Bu kapsamda; Elvankent'te bulunan Ahi Elvan Camiimizin yerine, orta Asya Türk mimarisiyle yeni bir camii kazandırdık. Ahi Elvan hazretlerinin kabrini de anıt mezar yaptık.

Etimesgut'a adını veren Ahimesud'un kabrinin, Bağlıca Köy mezarlığında bulunduğunu tespit ettik. Ahimesud'un kabrini, anıt mezar ve mescit olarak revize ve inşa ettik.

Eryaman Mahallesi'nde yer alan Emir Yaman Hazretlerinin kabrinin bulunduğu yere de, yaşadığı Anadolu Selçuklu döneminin mimari ve estetik özelliklerine göre anıt mezar yaptık. Selçuklu mimarisiyle Emir Yaman Cami'ni kazandırdık.

Gerek tarihi dokusu, gerek mimarisiyle Anadolu Selçuklu döneminden kalan tarihi eserleri ziyaret ediyor hissi uyandıran bu çalışmalarımızı herkesin görmesini istiyorum".

16 Mar 2022 - 19:19 - Belediyeler

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