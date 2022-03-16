16 Mar 2022 - 19:20- Belediyeler

Atakent Tesisleri Yeni Yaşam Alanı Oldu!

ABONE OL Google News Sayfamız

Etimesgutlu kadınlar üretiyor, Etimesgutlu afiyetle yiyor. Modern spor salonunun da hizmet verdiği tesis, sağlık ve form tutmak isteyenlerin de tercihi oluyor.

Atakent Tesisleri Yeni Yaşam Alanı Oldu! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Etimesgut Belediyesi Atakent Sosyal Tesisleri, 7’den 70’e toplumun her kesimine hitap eden donatılarıyla dikkat çekiyor. Atakent’te; yöresel lezzetler, spor, eğitim hepsi bir arada sunuluyor. 2012'de hizmete açılan tesis 500 bin kişiyi ağırladı.

Tesiste etiSEM'in ücretsiz meslek ve beceri eğitim kursları düzenleniyor. 16 farklı alanda kurs imkanı sunan merkez binlerce kişiyi meslek sahibi yaptı. Etimesgut mantısı, börek, sarma, baklava gibi el emeği ürünler bu tesiste hazırlanıyor.

Etimesgutlu kadınlar üretiyor, Etimesgutlu afiyetle yiyor. Modern spor salonunun da hizmet verdiği tesis, sağlık ve form tutmak isteyenlerin de tercihi oluyor.

Etimesgut Belediyesi Başkanı Enver Demirel, tesisin, çocuk, genç, yaşlı, emekli, kadın, erkek herkesin yararlanabildiği alanları tek çatı altında topladığını belirterek, tüm vatandaşları bu tesisten yararlanmaya davet etti.

16 Mar 2022 - 19:20 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Atakent Tesisleri Yeni Yaşam Alanı Oldu! mask
Atakent Tesisleri Yeni Yaşam Alanı Oldu!
Başkentli Çiftçiye Mazot Desteği Başladı! mask
Başkentli Çiftçiye Mazot Desteği Başladı!
Etimesgut'a Tarihi 3 Önemli Eser! mask
Etimesgut'a Tarihi 3 Önemli Eser!
Keçiören İlkokulu Yeni Spor Salonuna Kavuştu... mask
Keçiören İlkokulu Yeni Spor Salonuna Kavuştu...
Seralarıyla Bahar Güzelliği Yaşatıyor! mask
Seralarıyla Bahar Güzelliği Yaşatıyor!
Bebek Kütüphanesinden Çanakkale Şehitlerini Anma Programı! mask
Bebek Kütüphanesinden Çanakkale Şehitlerini Anma Programı!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status