Başkentli Çiftçiye Mazot Desteği Başladı!

“Bizim en büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye’nin yerelde en kapsamlı mazot desteğini başlattıklarını açıkladı. Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, “17 bin 702 çiftçimizin Başkent Kartına 34 milyon 746 bin 700 TL mazot desteği yatırdık. Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz” dedi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Başkent’te kırsal kalkınmayı artırmak ve üretimi teşvik etmek amacıyla kırsal kalkınma desteklerini çeşitlendirerek sürdüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de yerli üreticiye mazot desteği vermeye başladı.
Çiftçilere müjdeyi “Bizim en büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek” sözleriyle sosyal medya hesapları üzerinden veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ülke ekonomisi ve mazot fiyatları ortada. Ankaralı yerli üretici üretmeye devam etsin diye Türkiye’nin yerelde en kapsamlı mazot desteğine başladık. 17 bin 702 çiftçimizin Başkent Kartına 34 milyon 746 bin 700 TL mazot desteği yatırdık. Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz” dedi.
MAZOT DESTEĞİ BAŞKENT KARTLARA YATIRILDI
Geçtiğimiz aylarda yerli üreticilere Başkent Kart dağıtımına başlayan Büyükşehir Belediyesi, başvuruda bulunan 17 bin 702 çiftçinin Başkent Kartına mazot desteğini yatırdı.
Başkent Kartlara yatırılan 34 milyon 746 bin 700 TL’lik mazot desteği, yerli üreticinin ekonomisi kadar kent ekonomisini de canlandıracak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.