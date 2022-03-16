16 Mar 2022 - 19:20- Belediyeler

Başkentli Çiftçiye Mazot Desteği Başladı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Başkent’te kırsal kalkınmayı artırmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında yerli üreticinin ekonomisi kadar kent ekonomisini de canlandıracak desteklerde bulunuyor.
Başkentli Çiftçiye Mazot Desteği Başladı! mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

“Bizim en büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye’nin yerelde en kapsamlı mazot desteğini başlattıklarını açıkladı. Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, “17 bin 702 çiftçimizin Başkent Kartına 34 milyon 746 bin 700 TL mazot desteği yatırdık. Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma hamlelerine hız kesmeden devam ediyor. Başkent’te kırsal kalkınmayı artırmak ve üretimi teşvik etmek amacıyla kırsal kalkınma desteklerini çeşitlendirerek sürdüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de yerli üreticiye mazot desteği vermeye başladı.

Çiftçilere müjdeyi “Bizim en büyük hayalimiz Ankaralıyı zengin etmek” sözleriyle sosyal medya hesapları üzerinden veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ülke ekonomisi ve mazot fiyatları ortada. Ankaralı yerli üretici üretmeye devam etsin diye Türkiye’nin yerelde en kapsamlı mazot desteğine başladık. 17 bin 702 çiftçimizin Başkent Kartına 34 milyon 746 bin 700 TL mazot desteği yatırdık. Biz burada kaybedeni olmayan büyük bir aileyiz” dedi. 

MAZOT DESTEĞİ BAŞKENT KARTLARA YATIRILDI

Geçtiğimiz aylarda yerli üreticilere Başkent Kart dağıtımına başlayan Büyükşehir Belediyesi, başvuruda bulunan 17 bin 702 çiftçinin Başkent Kartına mazot desteğini yatırdı.

Başkent Kartlara yatırılan 34 milyon 746 bin 700 TL’lik mazot desteği, yerli üreticinin ekonomisi kadar kent ekonomisini de canlandıracak.

16 Mar 2022 - 19:20 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Atakent Tesisleri Yeni Yaşam Alanı Oldu! mask
Atakent Tesisleri Yeni Yaşam Alanı Oldu!
Başkentli Çiftçiye Mazot Desteği Başladı! mask
Başkentli Çiftçiye Mazot Desteği Başladı!
Etimesgut'a Tarihi 3 Önemli Eser! mask
Etimesgut'a Tarihi 3 Önemli Eser!
Keçiören İlkokulu Yeni Spor Salonuna Kavuştu... mask
Keçiören İlkokulu Yeni Spor Salonuna Kavuştu...
Seralarıyla Bahar Güzelliği Yaşatıyor! mask
Seralarıyla Bahar Güzelliği Yaşatıyor!
Bebek Kütüphanesinden Çanakkale Şehitlerini Anma Programı! mask
Bebek Kütüphanesinden Çanakkale Şehitlerini Anma Programı!
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status