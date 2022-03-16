Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrası iki lider kameralar karşısına geçti.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya'daki son durumu ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir bunları yeniden zirvede değerlendireceklerini söyledi. Savaşın sona ermesi için diplomatik çabaların gösterilmesi konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Erdoğan, "Dışişleri Bakanım bugün Moskova'da temaslarda bulunuyor, yarın da Ukranya'ya geçecek. Polonya 2 milyon mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor. Bu tavrından dolayı değerli dostum Duda'yı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ticaret hacminin salgına rağmen 8,3 milyar dolara ulaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 milyar dolarlık hedefe çok yaklaştıklarını, savunma sanayisindeki iş birliğinden memnun olduklarını söyledi.

Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesinde Polonyalı dostların da yapıcı tutum sergileyeceklerine inandığını kaydederek, 24 Mart'taki NATO Liderler Zirvesi'nde de Rusya-Ukrayna arasındaki süreçle ilgili görüşmeler yapacağını açıkladı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise, "Ülkemizde bir mülteci krizi olduğunu söyleyebilirim. Bu sorunda bize destek veren Türkiye'ye teşekkür ederim" dedi.