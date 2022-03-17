Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti Dolup Taşıyor!

Keçiören Belediyesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz hizmet veren pist özellikle hafta sonu dolup taşıyor.
Saat 10.00-19.00 arası hizmet veren tesiste yoğunluk nedeniyle 1 saatlik seanslar oluşturulurken ilk yarım saat hazırlık, diğer yarım saat ise paten kayma süresi olarak uygulanıyor. Paten, kolluk, dizlik ve başlık gibi ekipmanlar da ücretsiz olarak Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz veriliyor.
“ÇOCUKLARIMIZIN İLGİSİ BÜYÜK”
Keçiören Belediye başkanı Turgut Altınok buz pateni pistiyle Keçiören’de eksik olan bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini belirterek, “Keçiören, sokaklarında en çok spor tesisi olan kenttir.
Şehrimizde eksik olan bir eseri daha inşa ederek hizmete sunduk. 5 bin metrekare alana inşa ettiğimiz Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti ve Spor Tesisimizin içinde tenis kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness ve dinlenme alanlarımız bulunuyor. Çocuklarımızın buraya ilgisi büyük” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.