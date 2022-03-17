17 Mar 2022 - 09:36- Belediyeler G: 17 Mar 2022 - 09:37

Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti Dolup Taşıyor!

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Keçiören Belediyesi tarafından İlçedeki Ovacık Mahallesi’ne inşa edilen buz pateni pisti haftanın 6 günü yoğun ilgi görüyor. Pazartesi hariç diğer günlerde açık olan pistten 4-18 yaş grubu çocuklar ve gençler ücretsiz faydalanıyor.
Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti Dolup Taşıyor! mask
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Keçiören Belediyesi Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti çocuklardan yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz hizmet veren pist özellikle hafta sonu dolup taşıyor.

Saat 10.00-19.00 arası hizmet veren tesiste yoğunluk nedeniyle 1 saatlik seanslar oluşturulurken ilk yarım saat hazırlık, diğer yarım saat ise paten kayma süresi olarak uygulanıyor. Paten, kolluk, dizlik ve başlık gibi ekipmanlar da ücretsiz olarak Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz veriliyor.

“ÇOCUKLARIMIZIN İLGİSİ BÜYÜK”

Keçiören Belediye başkanı Turgut Altınok buz pateni pistiyle Keçiören’de eksik olan bir hizmeti daha hayata geçirdiklerini belirterek, “Keçiören, sokaklarında en çok spor tesisi olan kenttir.

Şehrimizde eksik olan bir eseri daha inşa ederek hizmete sunduk. 5 bin metrekare alana inşa ettiğimiz Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti ve Spor Tesisimizin içinde tenis kortu, skatepark, çocuk oyun alanı, fitness ve dinlenme alanlarımız bulunuyor. Çocuklarımızın buraya ilgisi büyük” dedi. ​

17 Mar 2022 - 09:36 - Belediyeler

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