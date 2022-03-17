Uyuşturucunun zararları çocuklara tiyatroyla anlatıldı!

Karabağlar Belediyesi'nin düzenlediği “Pembe Aslında Siyahtır” oyunu yoğun ilgi gördü.

İZMİR (İGFA)-

Karabağlar Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen ve madde bağımlılığıyla zararlarının anlatıldığı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü. Çocuklarda bu konuda duyarlılık yaratmak amacıyla Tiyatro Balans tarafından sahnelenen “Pembe Aslında Siyahtır” oyununu, Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, kaymakamlık ve belediye bürokratları da dikkatle izledi.

Bozyaka Kültür Merkezi Salonu'nu dolduran Vali Nevzat Ayaz Lisesi ve Seniha Mayda Ortaokulu'nun öğrencileri, yöneticileri ve okul aile birliği üyeleri, başarılı performansları nedeniyle oyuncuları sık sık alkışladı. Oyunda, çocukların madde bağımlılığından korunmaları için kendilerine ve ebeveynlerine düşen sorumluluklar, aile içi diyalogların nasıl olması gerektiği gibi konular sade bir dille anlatıldı.

Kaymakam Öneği ve Başkan Selvitopu, oyunun sonunda tiyatro sanatçılarına çiçek ve doğa dostu sertifika vererek teşekkür etti. Oyun sonu selamlamasını da onlarla birlikte yaptılar. Öğrencilere ve ailelerine seslenen Kaykamak Öneği, vücut ve ruh sağlığını korumanın önemine dikkat çekti.

Başkan Selvitopu da, “Tiyatro sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün ülkemiz ve geleceğimiz için çok önemli bir konuyu dile getirdiler. Hepimiz çocuklarımızı uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutma konusunda duyarlı olalım. Onların kültüre, sanata, spora yönelmeleri için elimizden geleni yapalım” dedi.