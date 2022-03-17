Otomotive Yön Veren İki Marka Birleşti!

Otokoç Otomotiv tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu yeni yapılanmayla birlikte daha önce Otokoç ve Birmot altında yer alan tüm araç markaları ve hizmetler Otokoç markası altında toplanıyor.

Türkiye’nin lider otomotiv perakendecisi Otokoç Otomotiv çatısı altındaki Otokoç ve Birmot’un tek bir isim altında birleşmesinin getirdiği avantajlara dikkat çeken Otokoç Otomotiv Perakende Genel Müdür Yardımcısı Uğur Güven, aynı hedefe sahip iki ayrı hizmet markasının tek bir isim altında birleşmesinin çok sayıda avantajının bulunduğunu söyledi.

Güven, Türkiye’nin en önemli ve en inovatif şirketlerinden biri olarak konumlanan, tüketici bilinirliği yüzde 90’ları aşan, sektörel sivil toplum kuruluşlarında aktif rol alarak otomotiv sektörünün büyümesine ilave katma değer yaratmaya büyüyerek devam edeceğini kaydetti.

Birmot ve Otokoç’un tek bir isim altında birleşmesiyle birlikte; Ford, Ford Trucks, Volvo, Fiat, Alfa Romeo, Jeep ve Maserati markaları Otokoç bünyesinde toplandı.