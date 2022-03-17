Marmaris Çam Balı Eski Rekoltesine Kavuşacak!

Marmaris Ticaret Odası (MTO), Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Marmaris Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde “Hobi Arıcılık ve Arıcılık Teknikleri” içerikli başlatılan eğitim seferberliğinde, Arıcılık mesleğinin yaygınlaştırılması ve modern tekniklere uygun olarak yapılacak Arıcılığın detayları, kursiyerlere uygulamalı gösterilecek.

Marmaris Ticaret Odasından verilen bilgiye göre; 84 saat sürecek eğitim boyunca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları Fahri Atıcı ve Özer Işıkyıldız tarafından; kursiyerlere nasıl arıcılık yapılacağını ve modern teknikleri anlatılacak.

MTO’da yapılan toplantıda söz alan MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan; “Marmaris Çam Balı bizim marka değerimiz, milli servetimiz. 2019 yılında coğrafi işaretini aldığımız Marmaris Çam Balı üretiminde ne yazık ki geçtiğimiz yıl yaşadığımız yangın nedeniyle kayıp yaşadık. Ancak bu çam balımızın üretilmeyeceği anlamına gelmiyor.

Tam aksine kurumlarımızla iş birliği halinde hem üretimi hem de üretici sayısını artırmak için çeşitli eğitimler düzenleyerek Marmaris Çam Balı’nı eski rekoltesine kavuşturacağız. Yangın sırasında kovan sayımızda çok şükür ciddi bir kayıp yaşamadık.

Üretim alanlarımızın da bazılarında yer değişikliği yaparak sürecin kontrolünü sağladık. Şimdi bu eğitimlerle gelecekte daha yüksek oranda üretim yaparak Marmaris Çam Balı’nın markalaşma çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

YENİ ARILIK ALANLARLA REKOLTE YÜKSELECEK

Toplantıda Açılacak kurslarla ilgili bilgi veren Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya da son yaşanan orman yangınlarının Arıcılık ve Eğitimi’nin önemini bir kez daha ortaya çıkardığına dikkat çekerek; “Marmaris Çam Balı’nın üretim devamlılığı için gerekli olan alt yapı çalışmalarımızı tamamladık.

Bundan sonrada Çam Balı üretimimiz daha sağlıklı devam edecek. Yeni arıcılık alanları ile birlikte, son orman yangınlarından dolayı oluşan rekolte kaybını da telafi edeceğiz.” dedi.