17 Mar 2022 - 10:45- Belediyeler G: 17 Mar 2022 - 10:46

Keçiören’de Ücretsiz Düğün Salonlarına Yoğun Talep...

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Evlenmeye karar veren çiftlerimize ücretsiz salon, ses sistemi ve temizlik hizmeti verdik. Belediyemize gelerek taleplerini ileten hiçbir çiftimizi geri çevirmiyoruz. Evlilik yoluna giren tüm çiftimize yüce Rabbimden mutluluk diliyorum.” dedi.
Keçiören’de Ücretsiz Düğün Salonlarına Yoğun Talep... mask
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Keçiören Belediyesi tarafından düğün, söz ve nişan gibi özel günler için ücretsiz hizmet veren düğün salonu ve mahalle konakları yoğun ilgi görüyor.

Bu kapsamda 2022 yılının Eylül ayına kadarki tüm hafta sonları çiftler tarafından rezerve edilirken, Eylül ayına kadar olan sürede hafta içi düğün yapmak isteyenler için ise rezervasyon verilmeye devam ediliyor.

Sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde 7 mahalle konağı ve 6 düğün salonunu ücretsiz şekilde çiftlerin hizmetine sunduklarını, binlerce misafiri de konforlu düğün salonlarında ağırladıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Belediyemiz bünyesinde ücretsiz hizmet veren düğün salonları ve mahalle konaklarımız rekor düzeyde organizasyona ev sahipliği yaptı.

Evlenmeye karar veren çiftlerimize ücretsiz salon, ses sistemi ve temizlik hizmeti verdik. Belediyemize gelerek taleplerini ileten hiçbir çiftimizi geri çevirmiyoruz. Evlilik yoluna giren tüm çiftimize yüce Rabbimden mutluluk diliyorum.” dedi.

Keçiören Belediyesi ücretsiz düğün salonu hizmetinden bilgi salmak isteyenler ise “0312 380 8069” nolu Rezervasyon Servisi’ni arayabilirler. ​

17 Mar 2022 - 10:45 - Belediyeler

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