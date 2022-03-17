Bilim Pursaklar, Bilimsel Keşif Yolculuğuna Çıkıyor!

Pursaklar Belediyesi, bilim ve teknolojinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle hizmet açtığı Bilim Pursaklar atölyelerinde, hafta sonu verilecek eğitimler öncesi kayıt alma işlemlerine başladı.

Astronomi&Havacılık ve Uzay Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Girişim Atölyesi, Matematik Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyeleri olmak üzere toplam 6 farklı atölyede ücretsiz olarak verilecek olan eğitimlere, 6-8, 9-11, 12-14 yaş gruplarındaki çocuklar başvurabilecek.

‘‘Bilim Pursaklar atölyelerimizde 6-14 yaş aralığındaki çocuklarımız kapsayan 6 farklı atölyede, hafta sonu ücretsiz eğitim, verilecek’’

Hafta sonu çocuklara yönelik kursların start vereceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Bilim Pursaklar atölyelerimizde 6-14 yaş aralığındaki çocuklarımız kapsayan 6 farklı atölyede, hafta sonu ücretsiz eğitim verilecek.

Astronomi&Havacılık ve Uzay Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Girişim Atölyesi, Matematik Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyelerinde, uygulamalı eğitimleri ve deney düzenekleri ile okulda öğrenilen soyut kavramların somutlaştırılması vb. eğitimlerin verileceği bilimsel keşif yolculuğunu kaçırmayın’’ dedi.

Bilimsel keşif yolculuğuna katılmak isteyen öğrenciler, https://bilim.pursaklar.bel.tr/ linki üzerinden eğitim görmek istedikleri atölyelere başvurularını yaparak, randevularını alabilecek.