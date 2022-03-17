Öğrenciler Sincan’da Buluşuyor, Matematiğin Sırrını Keşfediyor...

Öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği Sincan Belediyesi Matematik Müzesi matematiği hem tanıtıyor hem sevdiriyor.

Matematiğin bilinmeyen dünyasının keşfedildiği müzede sayı tabloları, formül mantık şemaları, altın oran kuralı örnekleri, açı ve perspektifi kavrama temalı objeleri; aynı zamanda Türk-İslam Dünyasının astronomi, matematik alanlarında önde gelen âlimleri ve eserlerinin sentezi ile hazırlanmış yapılar sayesinde matematik somutlaştırılarak anlatılıyor

Çocuklar Matematiği Daha Kolay Öğreniyor

Müzede ayrıca Sezar şifrelemesi, Napier’in kemikleri, örüntüsel ritmik sayma çocuklar tarafından ilgiyle takip ediliyor. İlk kez Romalı lider Gaius Julius Caesar tarafından kullanılmış olan Sezar şifrelemesi tarihin ilk kriptolojik fikirleri yer değiştirme ve harf değiştirme şifrelemesi olarak biliniyor.

Bu yöntemlerden ilki bir yazıdaki harflerin yerlerini değiştirerek ikincisi ise harfleri başka harflerle değiştirerek elde ediliyor.

Napier’in kemikleri ile de çocuklar çarpma, bölme ve karekök alma gibi işlemleri oldukça kolay öğreniyor. İskoç bilim adamı ve matematikçi Napier matematik işlemlerini basitleştirmeye çalışmış ve bu amaçla logaritmayı ve Napier Kemikleri adı verilen bir hesaplama sistemini geliştirmiş.

Sincan Matematik müzesinde bulunan Napier’in kemikleri ile çocuklar oldukça eğleniyor.

Müzede ayrıca Mimar Sinan'ın yapılarındaki sırları, robotik bilimin öncüsü ve matematiğin babası olarak bilinen ünlü İslam Alimi El Cezeri'nin icatları; gökbilim, matematik, doğa bilimleri ve astroloji alanına yaptığı çalışmalarla tüm dünyaya ışık olan El Biruni, matematik dehası Ali Kuşçu’nun hayatı ve çalışmalarına kadar pek çok konuda da bilgi veriliyor.

Ziyaretler randevu ile gerçekleşiyor. Matematik müzesini ziyaret etmek isteyenler www.sincan.bel.tr üzerinden ya da 444 4 762 nolu telefondan bilgi alabilir, randevu oluşturabilir.