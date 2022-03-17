Yeni "Balık Hali" Açılış İçin Gün Sayıyor!

Büyükşehir Belediyesi uzun bir aradan sonra ilk kez Ankara Toptancı Balık Hali’ni yıkarak yeniden inşa etmeye başladı. Kapasitesi artırılan ve modern görünümüyle hizmet verecek olan Balık Hali’nde çalışmaların yüzde 85’i tamamlanırken, halin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılması planlanıyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim öncesi Ankara Toptancı Hali esnafına verdiği sözü yerine getirmek amacıyla başlattığı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Uzun yıllardır Başkent’in yaş sebze-meyve ve balık ihtiyacını karşılayan 4 bin metrekarelik alana sahip olan Ankara Toptancı Hali’nin yıpranan bölümleri yenilenirken, Balık Hali de yıkılarak yeniden inşa edilmeye başlandı.
ÇALIŞMALARIN YÜZDE 85’İ TAMAMLANDI
Ankara Toptancı Hali içinde yer alan Balık Hali, yeni tasarımıyla 14 dükkân ve soğuk hava deposu ile daha da modern görünüme kavuşacak.
Projede yüzde 85 oranında ilerleme sağlanırken yeni Ankara Toptancı Balık Hali’nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılması planlanıyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.