Aski Başkent’te Kaçak Suyla Etkin Mücadelesini Sürdürüyor!

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması yönündeki çalışmalar kapsamında kaçak suyla mücadele çalışmalarını titizlikle yürüten ASKİ Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve sudaki kayıp-kaçak oranlarının tespiti konusunda taviz vermiyor.

ASKİ Abone İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki Kaçak Su Kontrolü Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Başkent’in dört bir yanında 7/24 denetim gerçekleştirdiğini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Tüm dünyayı tehdit eden kuraklık tehlikesine karşı sadece tasarruf önlemleri tek başına yetersiz kalır. Biz tasarruf önlemlerimizin yanı sıra kayıp ve kaçak su kullanımının da önünü keserek bu mücadeleye farklı açılardan da destek sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

SAHADA 11 BİN 735 DENETİM

ASKİ ekipleri 2021 yılında, 2 bin 990 adedi şebeke hatları, 209 adedi ise atık su hatlarındaki kaçaklar olmak üzere sahada toplamda 11 bin 735 denetim gerçekleştirdi.

Başkent genelinde farklı yöntemlerle kaçak su kullandığı tespit edilen 3 bini aşkın kişiye 9 milyon 672 bin TL’lik idari para cezası uygulayan ASKİ Genel Müdürlüğü, kentin en ücra noktasındaki vatandaşların susuz kalmaması için de ayrı bir çalışma yürüttü. Çeşitli sebeplerle susuz kalan bölgelere su taşıyan tanker sayısında artışa giden ASKİ, 41 yeni su taşıyan tankere de ruhsat verdi.

ASKİ İHBAR HATTINI ARAYIN

Dünyada artan kuraklık tehlikesine karşı kaçak su kullanımı konusunda vatandaşların da hassas olması gerektiğine dikkat çeken ASKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri ise “Halkımızın çok büyük desteğini ve hassasiyetini görüyoruz. Onların ihbarları doğrultusunda direkt nokta atışı adrese giderek, yerinde tespit yapıyor ve kaçak kullanıma son veriyoruz.

Kaçak su kullanımı olduğunu fark eden vatandaşlarımız, ASKİ Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesapları ya da 7/24 hizmet veren ‘(0312) 611 10 00’ numaralı ASKİ Müşteri hizmetlerine ihbarda bulunabilir.

Kaçak su kullanmak demek sizin, bizim ve tüm Ankaralının hakkını gasp etmek demektir. Böyle bir durumu ihbar etmek bir vatandaşlık görevidir” bilgisini paylaştı. Kaçak su kullandığı tespit edilen konutların tesisatını fotoğraflayarak belgeleyen ASKİ ekipleri, su akışını keserek tutanakla para cezası işlemi uyguluyor.