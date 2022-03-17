17 Mar 2022 - 13:02- Belediyeler G: 17 Mar 2022 - 13:03

Kırkkonaklar’a Bir Hizmet Daha!

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2021 yılında çok sayıda açılış ve temel atma törenine sahne olan Çankaya, semtlerdeki Çankaya Evi sayısını artırıyor. Önceki yıl temeli atılan ikisi tamamlandığında 30’a ulaşacak olan Çankaya Evleri, semt sakinlerini önceleyerek verilen hizmetlerle dikkat çekiyor.
Kırkkonaklar’a Bir Hizmet Daha! mask
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, semtlerde yaygınlaştırılan Çankaya Evleri sayısının yakında 30’a ulaşacağını bildirdi.

Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaş memnuniyetinin üst seviyelere çıkarmak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Taşdelen, tüm vatandaşlarımızın kendilerini mutlu hissedecekleri hizmet alanları oluşturuyoruz.

Çankaya Evleri de bunlardan biri. 21. yüzyılın Halk Evleri olarak adlandırdığımız Çankaya Evlerimizde vatandaşlarımızın iyi vakit geçirirken kendilerini de geliştirecekleri bir ortam sağlamaktan mutluyuz” şeklinde konuştu. 

KIRKKONAKLARA 4 KATLI YENİ ÇANKAYA EVİ

Kırkkonaklar Mahallesinde önceki Aralık ayında temeli atılan ve 1440 metrekare alan üzerine inşa edilecek Çankaya Evi tamamlandığında bölge yeni bir sosyal ve kültürel alana kavuşacak.

Modern tasarımı ve 4 katlı yapısıyla Kırkkonaklıların yanı sıra çevre semtlere de hizmet verecek Çankaya Evinde mahalle sakinleri keyifli zaman geçirirken açılan kurslarla da kendilerini geliştirme olanağına kavuşacaklar.

Özellikle emekli vatandaşların uğrak yeri olan Çankaya Evinde çok amaçlı salon ile fuaye alanı, gençlerin eğitim alacağı Çankaya Akademi, hobi ve kişisel gelişim kursları için derslikler yer alacak.

17 Mar 2022 - 13:02 - Belediyeler

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