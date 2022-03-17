Tiyatro Sahnesinin Güzelleri!

BURSA (İGFA) - Usta oyuncu Nami Esatgil'in ‘Seni Gidi Beni’ adlı oyun için bir araya getirdiği Türkiye'nin üç eski ve ünlü modeli İpek Tanrıyar, Arzu Yanardağ ve Nilay Dorsa, bir süredir aynı sahneyi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Nami Esatgil, Murat Tavlı ve Zeynep Buse Kale'nin de yer aldığı oyuncu ekibiyle turneye çıkan ünlü güzeller, üç gün boyunca Eskişehir, Bursa ve Bandırma'da seyirciyle buluştular.

Bursa Uğur Mumcu Sahnesi'ndeki oyun öncesi objektiflerin karşısına geçen ünlü oyunculardan Nilay Dorsa, "Eski meslektaşlarımla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Seyircinin bize ilgisi de büyük. Çok mutluyuz" dedi.

Uzun yıllardır tiyatro sahnesinde olan Arzu Yaradağ ise, ben Nilay ve İpek gibi hiç podyum mankenliği yapmadığını belirterek, "Bir dönem fotomodellik yaptım. Arkadaşlarımla aynı oyunda olmak çok güzel. Çünkü ben etrafımda güzel insanlar görmeyi çok seviyorum" dedi.

‘Seni Gidi Beni’de aynı adamın üç sevgilisinden biri olan doktoru canlandıran İpek Tanrıyar da turneye çıkmanın hem keyifli, hem de zor olduğunu belirterek , aklının oğlu Aras'ta kaldığını söyledi.

Tanrıyar, "Her turne sonu koşa koşa evime, oğluma gidiyorum. Sahnrede oyunculuk yapıp evde Aras'ın altını temizliyorum. 40 yaşından sonra anne olmak böyle birşey" dedi.