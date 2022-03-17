Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışıyoruz, adımları atıyoruz; akılları almıyor...

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

2023 yılında yapılacak seçimlerin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şüphesiz her seçim önemli olduğunu ancak 2023'ün daha da önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, bugüne kadar girdikleri 15 seçimin istisnasız tamamında sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkmanın milletin bu duruşu gördüğünü, tastik ettiğini, desteklediğini gösterdiğini belirtti.

Partililere yapılanları ve yapılacakları halka anlatmalarını isteyen Erdoğan, "Bir büyük davanın neferleri olarak AK Parti bayrağı altında yola nasıl, niçin ve hangi şartlarda çıktığımızın muhasebesini her şartta yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle şu hususun altını tekrar çizmek isterim. Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk. En büyük istişareyi de milletimizle yaptık" dedi.

1915 Çanakkale Köprüsü kalkınma hamlesinin en önmeli sembollerinden biri olacağını kaydeden Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını önümüzdeki ay yapacaklarını açıkladı. Erdoğan, Türkiye'nin sosyal yardım bütçesini 2 milyar liradan 69 milyar liraya çıkardıklarını belirtti.

"DURMADAN ÇALIŞIYORUZ, ADIMLARI ATIYORUZ; AKILLARI ALMIYOR"

Döviz kurundaki, faizlerdeki, enflasyondaki dalgalanmaların yaşanılan geçiş sürecinin bedelleri olduğunu belirten Erdoğan, "Biz durmadık çalışıyoruz. Fiyatlar şunlar bunlar, sevgili vatandaşlarım bakın durmuyoruz bütün bu yatırımları yaparken biz bu yatırımları da özellikle zaman oluyor bakıyorsunuz PPP denilen Yap İşlet Devret ile bu adımları atıyoruz fakat bunu da akılları almıyor.

Bu yüklenici firmaların kendi imkanlarıyla yurt dışından veya kendi imkanlarıyla bütün bu yatırımı yapıp ondan sonra da yaptığımız ihale ile ama 10 senede ama 15 senede ama 20 senede bunun bedelini devlet olarak biz kendilerine ödüyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor.

Burada yüklenici firma bunu yapıyor ve belli bir ücretle ama köprüden ama otobanlardan geçen vatandaş bedelini ödüyor açık mı var bu açığı devlet o yüklenici firmaya ödüyor. Bütün bunlarla beraber biz süratle bu yatırımları yaparak ülkemizi ayağa kaldırdık" diye konuştu.

"SEÇİM KANUNU EN ÇOK CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNİ RAHATLATACAKTIR"

Seçim Kanunu'ndaki değişikliklere ilişkin çalışmayı Yüce Meclisin takdirine sunduklarını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim Kanunu'nda yapılacak değişiklik en çok CHP Milletvekillerini rahatlatacaktır. Düzenleme ile tabela partilerinin siyaseti manipüle etmelerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Meclise verilen teklifle CHP'lilerin kendi listelerine sahip çıkmalarına imkan sağlanacaktır" diyen Erdoğan, "Bu kanunun değişikliğe çalışırken bile CHP'li vekillerin sıkıntılarını da dikkate aldık düzenlemeleri onları da rahatlatacak şekilde ele aldık.

Yüce Meclis'te görüşülecek bu teklife ittifaktaki milletvekillerinin alanen yapamasalar bile kalben destekleyeceklerine inanıyorum. Çünkü yuvarlak masanın etrafında toplanmayla siyaset olmuyor" diye konuştu.