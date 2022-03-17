Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insanî durum ele alındı.

Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı sürdürdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi hâlinde, uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti.

Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden müspet sonuç alınmasını canıgönülden arzu ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi.

Savaşın hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını ve diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadaki insanî durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine de dikkati çekti.