Bakan Özer: Eğitim seferberliği sürecek

MALATYA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da Erman Ilıcak Fen Lisesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 19 yılda eğitimin tüm kademelerinde bir seferberlik yaşandığını, tek eksik kalan kısmın ise okul öncesi eğitim olduğunu ifade ederek bu sene 3 bin yeni anaokulu, 40 bin de yeni ana sınıfını hizmete alacaklarını söyledi.

Ortaöğretimde 2000'li yıllarda yüzde 44 olan okullaşma oranının bugün yüzde 90'lara, okul öncesi okullaşma oranının yüzde 14'den yüzde 90'a, yükseköğretimdeki okullaşma oranının da yüzde 14'lerden yüzde 45'lere yükseldiğini aktaran Bakan Özer, 81 ilde ve tüm ilçelerde kapsamlı eğitim yatırımlarının bulunduğunu kaydetti.

2000'li yıllarda okullaşma oranının çok düşük olduğunu kaydeden Bakan Özer, öğrencilere seslenerek, "Sizin mahalledeki arkadaşlarınızın ancak bir kısmı okullara erişebiliyordu. Bu kadar sıkıntı olmasına rağmen o erişimin olmadığı dönemde hem derslik başına düşen öğrenci sayısı hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, bugünkü rakamdan çok daha yüksekti. Yani Türkiye bir taraftan eğitimde kitleselleşmeyi sağladı ama aynı zamanda kaliteyi göz ardı etmeden, merkeze alarak öğretmen ve derslik başına düşen öğrenci sayısını da OECD ortalamalarına yaklaştırdı, hakikaten bu büyük bir başarı. Biliyorsunuz ülkelerin en kalıcı, sürdürülebilir sermayesi beşeri sermayedir. Hamdolsun bu beşeri sermayenin niteliğinin artması için son 20 yılda devasa yatırımlar yapıldı." diye konuştu.