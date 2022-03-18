18 Mar 2022 - 23:01- Yaşam

Üç Kuvvet Komutanı COVID-19'a Yakalandı!

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Koronavirüse yakalanmalarından ötürü programa katılamadıklarını belirten Bakan Akar, "Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler" dedi.
Üç Kuvvet Komutanı COVID-19'a Yakalandı! mask
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3 kuvvet komutanının COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit aileleriyle bir araya geldiği Şehitleri Anma etkinliğinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanları Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün değişik tarihlerde yaptırdıkları COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüse yakalanmalarından ötürü programa katılamadıklarını belirten Bakan Akar, "Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler" dedi.

18 Mar 2022 - 23:01 - Yaşam

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