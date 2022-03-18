Üç Kuvvet Komutanı COVID-19'a Yakalandı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3 kuvvet komutanının COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit aileleriyle bir araya geldiği Şehitleri Anma etkinliğinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanları Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün değişik tarihlerde yaptırdıkları COVID-19 testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Koronavirüse yakalanmalarından ötürü programa katılamadıklarını belirten Bakan Akar, "Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.