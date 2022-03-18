Sporcu Fabrikasında Sona Gelindi!

Altındağ, spor da atağa kalktı. Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla, coşku dolu bir törenle temelleri atılan Ulubey Sporcu Fabrikası, çok yakında tamamlanıyor.
Tesisin yapımında son aşamaya gelindi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Bu dev tesis sayesinde inanıyorum ki geleceğin şampiyonları Altındağ'dan yetişecek. Burası ismi gibi, şampiyon sporcuların yetiştiği bir fabrika olacak inşallah..." dedi.
GELECEĞİN ŞAMPİYON FABRİKASI
Yapımında son aşamaya gelinen tesisle ilgili bilgi veren Başkan Balcı, “Sporcu Fabrikası olarak adlandırdığımız tesis, farklı dallarda sporcuların yetişmesine katkı sağlayacak.
Ulubey Mahallesi'nde yapımına başlanan Sporcu Fabrikası, pek çok farklı branşta, başarılı sporcuların yetişmesini sağlayacak. 4 bin 200 metrekare büyüklüğündeki dev tesiste geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğiz.” şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.