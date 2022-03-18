18 Mar 2022 - 11:46- Belediyeler G: 18 Mar 2022 - 11:47

Sporcu Fabrikasında Sona Gelindi!

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Ulubey Mahallesi’nde yapımına başlanan Sporcu Fabrikası’nda son aşamaya gelindi. Temelleri geçtiğimiz yıl atılan tesis, çok yakında tamamlanarak, hizmete açılacak.
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Altındağ, spor da atağa kalktı. Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla, coşku dolu bir törenle temelleri atılan Ulubey Sporcu Fabrikası, çok yakında tamamlanıyor.

Tesisin yapımında son aşamaya gelindi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Bu dev tesis sayesinde inanıyorum ki geleceğin şampiyonları Altındağ'dan yetişecek. Burası ismi gibi, şampiyon sporcuların yetiştiği bir fabrika olacak inşallah..." dedi. 

GELECEĞİN ŞAMPİYON FABRİKASI

Yapımında son aşamaya gelinen tesisle ilgili bilgi veren Başkan Balcı, “Sporcu Fabrikası olarak adlandırdığımız tesis, farklı dallarda sporcuların yetişmesine katkı sağlayacak.

Ulubey Mahallesi'nde yapımına başlanan Sporcu Fabrikası, pek çok farklı branşta, başarılı sporcuların yetişmesini sağlayacak. 4 bin 200 metrekare büyüklüğündeki dev tesiste geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğiz.” şeklinde konuştu.

18 Mar 2022 - 11:46 - Belediyeler

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