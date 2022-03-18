18 Mar 2022 - 12:54- Belediyeler G: 18 Mar 2022 - 12:55

18 Mart'ta Başkan Çetin'e Ömer Faruk’tan Anlamlı Ziyaret!

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'i askeri kamuflajlı elbisesiyle ziyaret eden Ömer Faruk, 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde şehitlerin anısına İstiklal Marşını okudu.
18 Mart'ta Başkan Çetin'e Ömer Faruk’tan Anlamlı Ziyaret! mask
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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma gününde, askeri kamuflajıyla gelen Ömer Faruk, Başkan Ertuğrul Çetin'i ziyaret ederek, İstiklâl Marşını okudu.

İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla okuyan Ömer Faruk'u hayranlıkla dinleyen Başkan Ertuğrul Çetin, minik çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

 "Asker kıyafeti giymiş, İstiklal Marşını okumaya gelmiş, yakışıklı Ömer Faruk’’

Çocukların milli ve manevi duygularını diri tutmanın büyük bir ehemmiyet arz ettiğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Asker kıyafeti giymiş, İstiklal Marşını okumaya gelmiş, yakışıklı Ömer Faruk. Allah(CC) Vatana, millete, anasına, babasına bağışlasın.

Rabbim bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bu vesileyle Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad edip, saygıyla anıyorum" dedi.

18 Mar 2022 - 12:54 - Belediyeler

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