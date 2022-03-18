Emir Aşarı Max Kruse Racing’de...

Talaşlı imalat sektörünün lideri Tezmaksan’ın üst üste üçüncü yıldaki desteği ile pistte boy gösterecek Aşarı, sezonun ilk yarışına 25-26 Mart tarihlerinde çıkacak.

Motor sporlarının saygın ve heyecan dolu serilerinden Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nın deneyimli ismi Emir Aşarı bu yıl da şampiyonada Tezmaksan’ın ana sponsorluğunda mücadele edecek.

Yeni sezonda Max Kruse Racing tarafından hazırlanan bir VW Golf TCR ile yarışacak Emir Aşarı’nın takım arkadaşı ise Dünya Turing Otomobil Kupası’nın 49 yaşındaki deneyimli pilotu Hollandalı Tom Coranel olacak.

25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek sezonun ilk yarışı öncesi tanıtım toplantısında bir araya gelen Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu ve Emir Aşarı, sponsorluğa dair görüşlerini paylaştılar. Aydoğdu,

Tezmaksan olarak üçüncü yılda da sponsorluğu devam ettirmekten mutluluk duyduklarını söylerken; Aşarı ise bu yılki hedefinin deneyim kazanarak sonraki sezonda bir üst seriye geçmek olduğunu belirtti ve Tezmaksan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Tezmaksan, Emir Aşarı’ya üst üste üçüncü yılda da sponsor

Emir Aşarı’ya yeni sezonda da sponsor olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Hakan Aydoğdu, “Biz biliyoruz ki ülkemizin ismini ihracat ve spor ile tüm dünyada duyurabiliriz.

Bunun için ihracata yönelik adımlar atarak Cubebox özelinde yatırımlarımızı geliştiriyor, sporda da yaptığımız sponsorluklarla bunu destekliyoruz. Uluslararası arenada başarının anahtarını teknoloji ve sporda gören bir anlayış doğrultusunda attığımız adımlar ülkemizi rekabette öne çıkarıyor.

Türkiye'de sporu destekleyen markalardan biri olarak yelken sponsorluklarımızın yanında, yine sektörümüzün talaşlı imalatın bir parçası olan otomotiv sektörünü de bu anlamda motor sporlarının bir uzantısı olarak görüyoruz. Bu bilinçle alternatif spor dallarında da ülkemizi uluslararası arenada temsil eden sporcumuzu desteklemekten gurur duyuyoruz.

Bunun için ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Emir Aşarı’ya ilk olarak 2020 yılında sponsor olmuştuk. Üst üste üçüncü yılda da kendisine sponsor olmamız bizim için büyük anlam ifade ediyor. Kendisinin yeni sezondaki ilk yarışı 25-26 Mart’ta gerçekleştirilecek.

Kendisine önemli başarılar elde ettiği ve podyumdan inmediği bir sezon geçirmesini diliyor, sponsorluğumuzun Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Genç sporcuların elindeki en büyük güç yetenekleri”

Sponsorluk hakkındaki görüşlerini paylaşan Emir Aşarı ise şunları söyledi: “Motor sporları maalesef başlangıcından sonuna kadar çok maliyetli. Bu dala adım atan genç sporcuların elindeki en büyük güç ise yetenekleri.

Alanında öncü markaların sporun farklı branşlarında genç sporcuları desteklemesi, ülkemiz adına çok değerli. Bu noktada Tezmaksan’ın üçüncü yılda da sponsorum olması benim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum.”