18 Mar 2022 - 13:07- Belediyeler G: 18 Mar 2022 - 13:08

Sincan Hanım Konaklarında Kanser Farkındalık Eğitimi Veriliyor!

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Sincan'ın dört bir yanını donatan Hanım Konakları, kadınların güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerini sağlarken, yoğun ilgiyle de karşılaşıyor. Konaklar, seminerler ve toplantılarıyla hem bilgilendiriyor hem de sıcak bir ortamda dostça sohbet imkânı sunuyor.
Sincan Hanım Konaklarında Kanser Farkındalık Eğitimi Veriliyor! mask
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Sincan Belediyesi'nin hanımlar için hizmete sunduğu Hanımlar Konaklarında Sincanlı hanımlar hem eğleniyor hem öğreniyor hem de çeşitli konularda farkındalık ediniyor.

Bu hafta Hanım Konaklarının farkındalık eğitimi İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerince verilen “kanserle mücadele” konusunda gerçekleşiyor.

SİNCANLI KADINLAR EĞİTİMLERDEN MEMNUN

Bu hafta Hanım Konaklarında, kadınlar için kanserle mücadele konusunda eğitimler veriliyor. Sincan İlçe Müdürlüğünden gelen eğitmenler, Sincanlı kadınlara kanser tanısı ve tedavisinde erken teşhisin öneminden, kanserle mücadelede neler yapılması gerektiğine kadar birçok bilgi verdi.

Kanser farkındalık eğitimlerine katılan kadınlar, eğitimlerin çok faydalı olduğunu belirterek Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a Hanım Konaklarında gerçekleşen faaliyet ve eğitimler için teşekkür etti.

HANIM KONAKLARINA YOĞUN İLGİ

Açıldığı günden itibaren kadınların yoğun ilgiyle takip ettiği faaliyetler Selçuklu Hanımlar Konağı, Yenikent İlksan TOKİ Hanımlar Konağı, Evliya Çelebi Hanımlar Konağı, Zübeyde Hanım Hanımlar Konağı ve Temelli Hanımlar Konağı olmak üzere 5 konakta devam ediyor. 

Sincan Hanım Konakları alanında uzman sosyolog, psikolog, spor eğitmeni, vaize hocalar tarafından verilen seminer ve bilgilendirme programları ile kadınların eğitim ve gelişimine katkı sunuyor.

18 Mar 2022 - 13:07 - Belediyeler

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