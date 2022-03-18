18 Mar 2022 - 13:12- Gündem G: 18 Mar 2022 - 14:49

Baykar'dan 18 Mart Paylaşımı!

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Baykar, sosyal medya hesabından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.
Baykar'dan 18 Mart Paylaşımı! mask
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Baykar, sosyal medya hesabından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

ANKARA (İGFA) - Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı kutlandı.

Paylaşımda, Çanakkale'deki Dur Yolcu şiirinin Bayraktar TB2 ile çekilmiş görüntüsü yer aldı.

Paylaşımda, "Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var dizesindeki ruhla canlarını hiçe sayarak 'Çanakkale Geçilmez' diyen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz... Ruhları şad olsun... '' ifadeleri kullanıldı.

18 Mar 2022 - 13:12 - Gündem

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