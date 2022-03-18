Kubat Yeni Albümü 'Koca Dünya' ile Merhaba Dedi!

İSTANBUL (İGFA) - Her dönem türkülere yenilikçi ve modern bir tarz katmayı başaran Kubat, 12'inci albümünde de geleneği bozmadı. Hazırlığı üç yıl süren 'Koca Dünya' 5 yeni ve 5 unutulmaz eserin yeniden düzenlemesinden oluştu.
Albüme adını veren aynı zamanda çıkış parçası olan 'Koca Dünya'da, Kubat'a başarılı rapçi Fuat Ergin eşlik etti. Şarkı Kubat'ın babasının 40 yıl önce bestelediği bir Uzun Hava'nın günümüz müziğine uyarlanmasıyla hazırlandı. Fuat'ın şarkının rap kısımlarının sözlerini hazırladığı proje, rap ve uzun havayı bir araya getirerek bir ilke imza attı.
Şarkının klibi Korhan Bozkurt yönetmenliğinde Moda Kayıkhane'de çekildi. 'Koca Dünya' tüm dijital platformlarda yerini aldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.