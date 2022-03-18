18 Mar 2022 - 18:58- Magazin G: 18 Mar 2022 - 18:59

Kubat Yeni Albümü 'Koca Dünya' ile Merhaba Dedi!

ABONE OL Google News Sayfamız

4 yıl aradan sonra müzikseverlerle buluşan Kubat'ın 'Koca Dünya' albümü bugün yayınlandı.
Kubat Yeni Albümü 'Koca Dünya' ile Merhaba Dedi! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

İSTANBUL (İGFA) - Her dönem türkülere yenilikçi ve modern bir tarz katmayı başaran Kubat, 12'inci albümünde de geleneği bozmadı. Hazırlığı üç yıl süren 'Koca Dünya' 5 yeni ve 5 unutulmaz eserin yeniden düzenlemesinden oluştu.

Albüme adını veren aynı zamanda çıkış parçası olan 'Koca Dünya'da, Kubat'a başarılı rapçi Fuat Ergin eşlik etti. Şarkı Kubat'ın babasının 40 yıl önce bestelediği bir Uzun Hava'nın günümüz müziğine uyarlanmasıyla hazırlandı. Fuat'ın şarkının rap kısımlarının sözlerini hazırladığı proje, rap ve uzun havayı bir araya getirerek bir ilke imza attı.

Şarkının klibi Korhan Bozkurt yönetmenliğinde Moda Kayıkhane'de çekildi. 'Koca Dünya' tüm dijital platformlarda yerini aldı.

18 Mar 2022 - 18:58 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İtalyan Modasını Aleyna Tilki Tanıttı! mask
İtalyan Modasını Aleyna Tilki Tanıttı!
2022 yazının 'Simge'si olacak mask
2022 yazının 'Simge'si olacak
Aslı Özer'den ilk 'solo'! Aslı Özer Kimdir? mask
Aslı Özer'den ilk 'solo'! Aslı Özer Kimdir?
Kenan Doğulu'dan Ankara'da müzikal şölen... mask
Kenan Doğulu'dan Ankara'da müzikal şölen...
Yalın'dan “Unutulmaz Şarkılar” konseri! mask
Yalın'dan “Unutulmaz Şarkılar” konseri!
Ünlü piyanistten Kilise'de özel albüm lansmanı! Dengin Ceyhan kimdir? mask
Ünlü piyanistten Kilise'de özel albüm lansmanı! Dengin Ceyhan kimdir?
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status