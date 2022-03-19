19 Mar 2022 - 10:38- Belediyeler G: 19 Mar 2022 - 10:39

Çanakkale ruhu hep yaşayacak

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Çanakkale şehitleri unutulmadı. Altındağ Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde duygu dolu bir anma programına imza attı.
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Kahramanlar Altındağ'da anıldı. Altındağ Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 107’nci yıldönümünde, duygu dolu bir anma töreni gerçekleştirdi. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerine üye gençler tarafından gerçekleştirilen anma programı, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen programa, Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da katıldı. Çanakkale destanını anlatan tiyatro oyunu büyük beğeni topladı.

“ÇANAKKALE GEÇİLMEZ”

Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Çanakkale, milletçe yedi düvele 'DUR’ dediğimiz yerdir. 18 Mart tarihi ise, kutsal vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik makamına ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin sayfalarına 'Çanakkale Geçilemez!' ilkesi bir daha silinmemek üzere yazıldı. Bugün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.” dedi.

19 Mar 2022 - 10:38 - Belediyeler

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