19 Mar 2022 - 12:01- Yaşam G: 19 Mar 2022 - 12:02

Güzellik iksiri karla cildinizi temizleyin

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Birçok şehir Mart ayını kar yağışıyla geçiriyor. Her yeri bembeyaz bir gelinlik gibi süsleyen kar, sadece şehirleri değil kadınları da güzelleştiriyor. Adeta bir güzellik iksiri olan karla yapılan masaj, kan dolaşımını hızlandırıp teni canlandırırken; kar maskesi ise cildi temizliyor.
Güzellik iksiri karla cildinizi temizleyin mask
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BURSA (İGFA)- Karın güzelliğe olan etkisi hakkında bilgi veren Güzellik Koçu Meltem Demir, “Aşırı soğuk veya aşırı sıcağın cildi olumsuz yönde etkilediği biliniyor ancak karın da sağladığı birçok fayda var. Bu faydalarını bilenler kar banyosunu hiç ihmal etmiyor. Keşke kar banyosu yapabilsek fakat yüzümüze bile sürsek yeter” dedi.

Temiz karla cilde yapılan masajın teni canlandırdığını aktaran
Demir, “Cildi güzelleştiriyor, kan dolaşımını hızlandırıyor. Ayrıca kar suyu iyi bir antioksidandır. Şiş gözleri ve kızarıklıkları giderir. Aynı zamanda koyu göz altlarını da azaltır” diye konuştu.

Karla yapılan güzellik uygulamaları için karın temiz olması gerektiğine dikkat çeken Demir, “Kullanacağınız karı güzel ve temiz yerden almalısınız. Öte yandan bazı şehirlerdeki hava kirliliği nedeniyle yağan karın içinde karbon, kükürt ve azot bileşenleri olabileceğinden suyu zararlı olabilir” ifadelerini kullandı.

19 Mar 2022 - 12:01 - Yaşam

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