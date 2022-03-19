Karın şişmesi ve sertleşmesi nasıl geçer? İşte Kronik Yorgunluk Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Talatpaşa Tıp Laboratuvarları Biyokimya Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Var, “İnce Bağırsakta Aşırı Bakteri Çoğalması” anlamına gelen SİBO’nun, Türk toplumunda %20 görülme sıklığına sahip olduğunu söyledi.

SİBO'nun neden olduğu hastalıklar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ahmet Var, SİBO'nun Huzursuz Bağırsak Sendromu başta olmak üzere, Fibromyalji, Gül Hastalığı, Egzama, Hashimato, Çölyak, Depresyon gibi birçok hastalıkta görülebildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Var, “Sağlıklı bir sindirim işlevinin gerçekleşebilmesi için sindirim sistemindeki bakterilerin çok önemli bir yeri var. Floramızı oluşturan ve ağırlığı 1,5 kg kadar olan bu bakteriler bizim doğal bir parçamız. % 85’ini yararlı bakterilerin oluşturduğu bağırsak floramızın çok büyük çoğunluğu kalın bağırsakta yer alır. Başta mide asidi olmak bazı savunma mekanizmalarımız, ince bağırsakta fazla sayıda bakteri bulunmasına engel olur. Bu savunma mekanizmaları zayıflayınca ve bunun yanı sıra antibiyotiklerin ve mide koruyucu ilaçların hatalı kullanılmaları, yanlış beslenme, hormonlu ve pestisitli sebze ve meyvelerin tüketilmesi, kronik alkol alımı ve sindirim sistemine cerrahi girişimler gibi bazı etkenler SIBO oluşumuna neden olur. İnce bağırsakta artan bakteriler yediğimiz gıdalara ortak olurlar ve besinleri fermente ederek insan vücudunda üretilmeyen hidrojen ve metan gazları açığa çıkar. Bunun sonucunda özellikle yemek sonrası meydana gelen gaz ve şişkinlik, kramp tarzı ağrılar, ishal, kabızlık, reflü gibi belirtiler görülür. SİBO ilerledikçe baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, fibromiyalji, depresyon, egzama, gül hastalığı, hashimato ve çölyak gibi otoimmün hastalıklar eşlik edebilir” dedi.

BAŞARILI SONUÇLAR VERİYOR

Talatpaşa Tıp Laboratuvarı olarak SİBO'nun tespiti için SİBO nefes test kiti kullandıklarını ve bu cihazın Türkiye distribütörü olduklarını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Var, SIBO tanısı koymada yüzde 90'ın üzerinde başarı elde ettiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Var “SİBO tanısı için zor ve pahalı olan bakteri sayımı yerine kullanımı kolay ve düşük maliyetli olan SİBO nefes testini seçmek hastalara avantaj sağlıyor. Bu testin kullanımından önce hazırlık aşamaları bulunuyor. Eğer hasta antibiyotik kullanmış ise mutlaka üzerinden 4 hafta geçmesini bekliyoruz. Hastanın testten 24 saat öncesi uygulaması gereken, yüksek lifli gıdaların ve fermente olabilen şekerlerin kısıtlandığı 1 günlük bir diyeti var. Son 12 saat aç kaldıktan sonra hastaya 10 gram laktüloz 1 su bardağı suda çözülerek içirilir. 2 saat boyunca hastadan alınan nefes örnekleri analiz edilerek SİBO olup olmadığı ortaya konuyor. Testi pozitif çıkan hastalarımızı bir an önce tedavi sürecine başlamaları için mutlaka SİBO konusunda deneyimli uzman hekimlere yönlendiriyoruz” diye konuştu.

EVDE SİBO TESTİ YAPMAK DA MÜMKÜN

SİBO nefes test kitinin bireysel olarak da kullanılabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Var, şöyle devam etti: “Kolay yönergelerle herkes bu testi evinde yapabilir. Örnek toplamak basit ve zahmetsizdir. Bu işlemde hasta nefes örneğini kendisine verilen test kiti yardımı ile toplar. Kargo yoluyla Türkiye'nin her yerinden bize iletilen örnekler analiz edilerek raporlandırılır ve hastaya ve doktoruna iletilir”