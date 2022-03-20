20 Mar 2022 - 11:16- Gündem G: 20 Mar 2022 - 11:17

Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Bugün yurtta ve Ankara'da Hava Nasıl?

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Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabileceğinden olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını isterken, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzeyden, Doğu Anadolu'nda güneyden kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Bugün yurtta ve Ankara'da Hava Nasıl? mask
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ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu olduğunu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin öngörüsünde bulundu.

Yağışların; sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyaran Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Öte yandan rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğini duyurdu.

20 Mar 2022 - 11:16 - Gündem

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