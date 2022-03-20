Türk Telekom '1915'i akıllı teknolojilerle donattı

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ulaştırma yatırımlarındaki dijitalleşmeye katkısını sunan Türk Telekom, Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) projesi kapsamında, dev yapıyı ve Malkara Çanakkale Otoyolu’nu kapsayan 101 kilometrelik güzergahı yeni nesil teknolojilerle ‘akıllı’ hale getirdi.

Türk Telekom, güzergahta sürüş güvenliği sağlayacak teknolojilerinin yanı sıra, Ana Veri ve Felaket Kurtarma Merkezleri’nin teknolojik altyapısını doğal afet ve kazalara hızlı, etkili ve koordineli müdahaleye imkân verecek şekilde oluşturdu. Ayrıca Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün bazı bileşenleri ve otoyolunun denetim kontrolü, veri toplama (SCADA) altyapısı ve trafik kontrol sisteminin yazılımları Türk Telekom’un sorumluluğunda gerçekleştirildi.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türkiye’nin batısında otoyol entegrasyonunun önemli bir halkası ve Çanakkale’nin şanlı tarihine yaraşır bir eser olan

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Projesi’ne sağladıkları teknolojiyle gurur duyduklarını söyledi. Bu kapsamda Çanakkale Otoyolu ve Köprüsü başta olmak üzere, Karayolları’nın stratejik projelerinde Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) çalışmalarla katkı ortaya koyduklarını belirterek, "Türk Telekom, köprü ve otoyolun denetim ve yönetiminin koordine edileceği kontrol merkezinin mimarisini, Çanakkale ruhuna uygun ‘ay yıldız’ konseptiyle tasarlayarak, uygulama çalışmalarını yaptık.

Tüm sahaları izleyen, denetim ve veri kontrolünü sağlayan merkezi sistem SCADA altyapısının yazılımları da Türk Telekom’un sorumluluğunda hayata geçirdik" diye konuştu.