20 Mar 2022 - 11:48- Gündem G: 20 Mar 2022 - 11:49

MEB 2,5 ayda tescil hedefine yaklaştı

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MEB, 2021 yılında 1.441 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini alarak kendi rekorunu kırmıştı. 2022 yılı hedefi ise 7 bin 500 ürün tescili olarak belirlendi.
MEB 2,5 ayda tescil hedefine yaklaştı mask
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ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM), olgunlaşma enstitüleri ve mesleki ve teknik Anadolu liseleri başta olmak üzere diğer ortaöğretim kurumlarının tamamında fikrî mülkiyet ve sınai hakları çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmalarına ağırlık vermeye devam ediyor.

2022 yılında tüm birimlerden iki buçuk ay gibi kısa sürede 127 patent, 356 faydalı model, 7.702 tasarım ve 46 marka olmak üzere 8 bin 277 ürün tesciline başvuruda bulunuldu. Şu ana kadar 6 bin 869 ürünün tasarım tescili onaylandı.

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, fikrî mülkiyet konusunda 2021 yılında çok önemli bir mesafe aldıklarını kaydetti.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile yapılan iş birliği ile 81 ilde yönetici ve öğretmenlere fikrî mülkiyet süreçleri ile ilgili eğitimleri tamamladıklarını belirten Bakan Özer, "2021 yılında bu çalışmalar meyvesini vererek 1.441 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescilini aldık. 2022 yılında tescil hedefimizi 7 bin 500'e çıkarttık. 2022 yılında tüm eğitim kurum ve okullarımızda öğretmen ve öğrencilerimizin yoğun çalışmaları sonunda şu ana kadar 127 patent, 356 faydalı model, 7.702 tasarım ve 46 marka olmak üzere 8 bin 277 ürün tesciline başvuruda bulunuldu. İlk değerlendirmeler sonunda 6 bin 869 ürünün tasarım tescili onaylandı. Böylece 2022 yılının ilk 2,5 ayında yıl sonu hedefimizin yüzde 92'sine ulaşmış olduk" dedi.

20 Mar 2022 - 11:48 - Gündem

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