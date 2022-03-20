20 Mar 2022 - 19:55- Gündem G: 20 Mar 2022 - 19:56

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ali Uzman Çavuş ve Hastanede Darp Olayı Hakkında Paylaşım!

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hastanedeki darp iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ali Uzman Çavuş ve Hastanede Darp Olayı Hakkında Paylaşım! mask
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ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Muğla'da bir hastanede, uzman çavuş ile doktor arasında yaşandığı iddia edilen darp olayına yönelik sosyal medyada paylaşım yaptı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık ve güvenlik teşkilatının Türkiye'nin göz bebeği olduğunun altını çizerek, Güvenlik teşkilatının Türkiye'yi korumak için büyük fedakarlık ve cesaretle mücadele ettiğini söyledi.

"Sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz zorlu salgın koşullarındaki üstün gayretlerine şükran borçluyuz" diyen Çelik, paylaşımı, "Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever bir mücadele veriyor. Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar yakışıksız bir davranış sergiliyorlar. Münferit hadiseler üzerinden, ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri, bu kurumlarımızın kıymetli mensuplarını incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz. Münferit hadiselerde suç ve cezanın şahsiliği ilkesi esastır" ifadelerine yer verdi.

20 Mar 2022 - 19:55 - Gündem

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