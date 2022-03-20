İçişleri Bakanlığı Ankara Ve Tüm Yurtta 'Huzurlu Sokaklar' Denetimi!

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından başta asayiş ve terör olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı olarak Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı.
Ülke genelinde 12 bin 709 karma ekip, 220 dedektör köpek ve 50 bin 729 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; bin 126 aranan şahıs yakalanırken, 57 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada 229 şahsa idari ve 141 şahsa adli olmak üzere toplam 370 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.
Bu arada 167 bin 432 araç kontrol edildiği, 20 bin 102 iş yerinin denetlendiği uygulamada; 10 iş yerine idari, 38 iş yerine adli olmak üzere toplam 48 iş yerine işlem yapıldı.
Uygulamalarda, 15 ruhsatsız tabanca, 8 av tüfeği, 188 mermi/av tüfeği kartuşu, 7 kesici/delici alet, 6 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.