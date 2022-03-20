20 Mar 2022 - 19:59- Gündem G: 20 Mar 2022 - 20:01

Ekmek ve un krizi uyarısı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Sektör temsilcileri Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın devam etmesi durumunda ileride çok ciddi un ve ekmek krizi yaşanabileceği, fiyatların çok fazla yükselmesi tehlikesi bulunduğu uyarısında bulundu.
Ekmek ve un krizi uyarısı! mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İSTANBUL (İGFA) - Nef'is Un ve Ekmek Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dalkılıç, devam eden Ukrayna ve Rusya savaşının kısa zaman içinde ciddi un ve ekmek krizine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dalkılıç, Türkiye'de savaş öncesinde de ekmek ve un konusunda büyük sorunlar yaşandığını anımsattı.

Yanlış uygulamalar sonucunda hem üreticilerin hem de tüketicilerin sorunlarla boğuştuğunu vurgulayan Dalkılıç, "Un fiyatları günden güne arttı. Çünkü artık buğday konusunda dışarıya bağımlı bir ülke haline geldik. Dolar iki kattan fazla artınca haliyle un fiyatları da artış gösterdi" dedi.

"Sadece buğday olsa iyi elektrik, doğalgaz ve diğer giderlerde de ciddi artışlar oldu" diyen Dalkılıç, "Fırın esnafı bunu karşılayamaz, taşıyamaz noktaya geldi. Bu yükü halka yansıtmamak için uzun süre dayandılar ancak ekmek fiyatlarına zam yapmak kaçınılmaz hale gelmişti. Her şey kötü giderken bir de savaşın patladı" diye konuştu.

20 Mar 2022 - 19:59 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ekmek ve un krizi uyarısı! mask
Ekmek ve un krizi uyarısı!
İçişleri Bakanlığı Ankara Ve Tüm Yurtta 'Huzurlu Sokaklar' Denetimi! mask
İçişleri Bakanlığı Ankara Ve Tüm Yurtta 'Huzurlu Sokaklar' Denetimi!
MEB 2,5 ayda tescil hedefine yaklaştı mask
MEB 2,5 ayda tescil hedefine yaklaştı
Türk Telekom '1915'i akıllı teknolojilerle donattı mask
Türk Telekom '1915'i akıllı teknolojilerle donattı
Kızılay'a rekor bağış mask
Kızılay'a rekor bağış
ATO Başkanı Baran 17. Ankara Kitap Fuarı'nın Açılışına Katıldı mask
ATO Başkanı Baran 17. Ankara Kitap Fuarı'nın Açılışına Katıldı
Anket Dev Anket: En Başarılı Ankara Belediyesi Hangisidir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status