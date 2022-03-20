Ekmek ve un krizi uyarısı!

İSTANBUL (İGFA) - Nef'is Un ve Ekmek Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dalkılıç, devam eden Ukrayna ve Rusya savaşının kısa zaman içinde ciddi un ve ekmek krizine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dalkılıç, Türkiye'de savaş öncesinde de ekmek ve un konusunda büyük sorunlar yaşandığını anımsattı.

Yanlış uygulamalar sonucunda hem üreticilerin hem de tüketicilerin sorunlarla boğuştuğunu vurgulayan Dalkılıç, "Un fiyatları günden güne arttı. Çünkü artık buğday konusunda dışarıya bağımlı bir ülke haline geldik. Dolar iki kattan fazla artınca haliyle un fiyatları da artış gösterdi" dedi.

"Sadece buğday olsa iyi elektrik, doğalgaz ve diğer giderlerde de ciddi artışlar oldu" diyen Dalkılıç, "Fırın esnafı bunu karşılayamaz, taşıyamaz noktaya geldi. Bu yükü halka yansıtmamak için uzun süre dayandılar ancak ekmek fiyatlarına zam yapmak kaçınılmaz hale gelmişti. Her şey kötü giderken bir de savaşın patladı" diye konuştu.