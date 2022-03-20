Güzellik ve Bakım Fuarı Kendi Rekorunu Kırdı!

Uluslararası iş birlikleri ve karşılıklı anlaşma fırsatları sunan fuar, yaratmış olduğu ticari hacim anlamında da önemli bir platform oluşturdu. Konuyla ilişkili olarak, iş bağlantılarında beklenilen rakamların üzerine çıkıldı.

TG Expo Fuarcılık tarafından düzenlenen Güzellik ve Bakım Fuarı 34. kez güzellik sektörünü bir araya getirdi. Dört gün süren fuara; Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturalya, ABD, Rusya, Latin Amerika ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere toplam 30 ülkeden yabancı profesyonel alıcı katılım sağladı.

26.774 profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan, 200’den fazla katılımcının ve 600’den fazla markanın yer aldığı fuar, katılımcı ve ziyaretçi açısından kendi rekorunu kırdı.

Güzellik ve Bakım Fuarı Proje Direktörü Gökhan Büyükataman;

“Fuarlar, ülke ihracatına ve ekonomisine yapmış olduğu katkı bakımından oldukça önemli bir yer tutuyor. Uluslararası iş birlikleri ve karşılıklı anlaşma fırsatları sunan fuarlar kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, oturumlar ve yeni yöntemlerin yanı sıra yaratmış oldukları ticari hacim de önemli ölçüde büyük bir parçayı ifade ediyor.

Bu noktada, biz de Güzellik ve Bakım Fuarı ile birlikte sektördeki gelişim ve değişimlerin yakından takipçisi olabiliyoruz. Bu da bize her geçen yıl sektördeki yerimizi genişletmemizde imkân sağlıyor. Bu kapsamda ziyaretçi profilinde tam nokta atışı yaptığımızı söyleyebiliriz. İş bağlantılarının belirttiğimiz rakamların da üzerinde olduğunu gözlemledik.”

SEKTÖRÜN YENİLİKLERİ BU FUARDA SERGİLENDİ

Sergilenen birbirinden yenilikçi uygulama ve ürünlerin bir araya geldiği fuarda ziyaretçilere görsel şölen sunuldu. Ayrıca, güzellik sektöründe klişelerden uzaklaşılıp yeni nesil cilt bakım uygulamalarına geçiş yaşandığı da açıkça görüldü. Fuarda sergilenen cilt bakımında kullanılan gül kuvars taşlı yüz maskesi fuarda oldukça ilgi çekti.

Klasik pilates uygulamalarından farklı olarak yeni uygulamalar fuarda ziyaretçilere tanıtıldı. Fuarda sergilenen Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip sıcak pilates uygulaması ise bir kabin içerisinde hocaya bağlı kalmadan daha hızlı ve sağlıklı kilo verme şansı sağlıyor.

Medikal cihaz üreticileri de özellikle yerli üretime olan ilginin artmasından ve küresel devler ile ticaret yapma imkanı bulmaktan çok memnun olduklarını belirttiler.

Fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliklerde yüz yogası uygulamaları, gençleşme formül ve yöntemleri, makyaj teknikleri, yeni kilo verme sistemleri ve topuz şovlar da ziyaret edenlerin ilgi ve beğenilerine sunuldu.

Kalıcı makyaj ve kaş tasarımlarının da yer aldığı fuarda, yeni trendler konuşulurken ziyaretçilerle yapılan uygulamalar keyifli görüntülere sahne oldu. Altın oranla yapılan kaş tasarımlarında yeni trend kaşta doğallık oldu. Kıl tekniği ve pudralama işlemleri bir arada yapılarak doğallık elde ediliyor. Diğer yandan cilt bakımında kullanılan renkli ve birbirinden farklı içeriğe sahip maskeler cilt parlaklığını ve sağlıklı bir görünüme sahip olmayı sağlıyor.

Dört gün boyunca devam eden fuarda; Op.Dr. Bora Özel “Doğru Kolajen Kullanımı, Dermatolog Marzieh Javadpour,“Yüz Yogası ile Doğal Olarak Güzel” temasıyla Yoga Eğitmeni Zeynep Şensoy, Uzm. Dyt. Zülal Yalçın “Besinlerin Cilt Kalitesine Etkisi”, “,Olena Melnichuk “Makyaj Şov” ve Yalçın Coşgun & Yüksel Tansu “Topuz Şov” uygulamaları ile renkli şov ve sunumlara imza attı. Ekinliklerde sektördeki yenilikçi ürün tanıtımları ve uygulamaları hakkında bilgiler verildi.