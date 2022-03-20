Medya Ankara haber portalı tarafından gerçekleştirilen Başkent’e Değer Ödülleri sahiplerini düzenlenen törenle buldu. ATO Congresium’da düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, milletvekilleri, bürokratlar, belediye başkanları ve medya mensuplarının da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Önce Ankara, sonra Türkiye markası olacağız

Kahramankazan Belediyesi’nce Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından kurularak internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren ve kısa sürede 3 bin 500 abone sayısına ulaşmayı başaran KazanBelNet projesi bir ödül daha kazandı. KazanBelNet, son olarak “Yatırım ve Katma Değer Belediyeciliği Ödülü”ne layık görüldü.

KazanBelNet’e verilen ödülü Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz aldı. Oğuz, KazanBelNet’i bu anlamlı ödüle layık gören jüriye teşekkür ederek, proje hakkında bilgi verdi. Oğuz, KazanBelNet’in internet servis sağlayıcılığı alanında Türkiye’de bir belediye tarafından kurulan ilk ve tek şirket olma özelliğini taşıdığını belirterek, şirketin faaliyete geçeli kısa bir süre olmasına karşın 3 bin 500 aboneye ve 8 milyon TL’lik taahhütlü ciroya ulaşmayı başardığını söyledi.

Vatandaşın konforu ve refahı için üzerlerine ne düşerse yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Oğuz, “58 bin nüfuslu sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. Şirketimiz sayesinde vatandaşlarımız hem internete bağlanırken hem de interneti kullanırken kazanmış oluyor. Çünkü daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyoruz.

KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmamayı hedefliyoruz. Daha sonra ise şirketimizle Ankara ve Türkiye genelinde müşterilerimizle buluşmak istiyoruz” diye konuştu. KazanBelNet geçtiğimiz günlerde de 11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri’nde “Yılın En Başarılı Bilişim Projesi” ödülüne layık görülmüştü.

Oğuz’a davetlilerden tebrik Başkan Oğuz daha sonra törene katılan davetliler tarafından proje için yapılan tebrikleri kabul etti. Törende ayrıca, farklı alanlarda geliştirdikleri projelere ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de ödüle layık görüldü.