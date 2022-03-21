Kültür ve Sanat Alanında Altındağ'a Ödül!

Altındağ'ın kültür ve sanata yönelik faaliyetleri, AK Parti Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıkları tarafından düzenlenen "AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi"nde, ödüle layık görüldü.

Kızılcahamam'da gerçekleştirilen ve 2 gün süren kongrede, belediyelerin kültür ve sanat alanındaki yatırımları, projeleri, fikir ve icraatları gözler önüne serildi.

KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ MASAYA YATIRILDI

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın hazır bulunduğu kongreye, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Şen ve Hamza Dağ, yaklaşık 200 Belediye Başkanı, yazar, tarihçi ile kültür ve sanat temsilcileri katıldı.

Kongrede, yerel yönetimlerin kültürel projeleri değerlendirildi ve sonraki yılların kültür-sanat faaliyetlerinin yol haritası çıkarıldı. Kongrenin kapanış gününde ise yerel yönetimlerde kültür-sanat alanında başarılı çalışmaları nedeniyle Altındağ Belediyesi ödüllendirildi. Başkan Balcı ödülü, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Hamza Dağ'ın elinden aldı.

"HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLADI..."

Altındağ Belediyesi olarak çok önemsenen ve değer verilen bir alanda ödül almaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Başkan Asım Balcı "Altındağ Belediyesi olarak, Altındağımızı pek çok alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da daha ileri standartlara kavuşturacak hizmetlerin altına imzamızı atıyoruz.

Değerli hemşehrilerimiz ile birlikte, kurduğumuz hayallerin gerçeğe dönüştüğü bir yol hikayesi yazıyoruz" dedi. Tarihi ve kültürel mirasın korunması, medeniyet değerlerinin ihya edilmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Balcı "Bizi bu değerli ödüle layık gören herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.