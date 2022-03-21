“Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım” Ödülü “Bebek Kütüphanesi” İle Sincan Belediyesinin...

Kızılcahamam’da gerçekleştirilen AK Parti Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıkları tarafından düzenlenen “AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi”de Sincan Belediyesinin Bebek Kütüphanesi ödüle layık görüldü.Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım Ödülü Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a takdim edildi.

AK Parti Yerel Yönetimler ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlıkları tarafından “AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi” Kızılcahamam’da düzenlendi.

Kongreye; AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Grup Başkanvekili ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Şen ve Hamza Dağ'ın yanı sıra yaklaşık 200 Belediye Başkanı, yazar, tarihçi, kültür ve sanat insanı katıldı.

AK Parti'nin kültür ve sanata bakışı, AK Parti belediyeciliğinde kültür-sanatın yeri, kültür-sanat-mekan yönetimi ile dijital dünyada kültür-sanat gibi birçok konu, kongrenin gündemindeydi. Yerel yönetimlerde kültür-sanat alanında başarılı çalışmalar yapan belediyelere de ödül verildi.

Sincan Belediyesi “Bebek Kütüphanesi” İle Ödül Aldı

Kongrede Türkiye’de bir ilk olan Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi “Yılın En İyi Yenilikçi Yaklaşım” ödülüne layık görüldü. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ödülü Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a takdim etti.

Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi 0-5 Yaşındaki Çocuklara Birçok Etkinlik Sunuyor

2020 yılı Ekim ayında hizmete başlayan Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi, 1369 üyesiyle hem anneler hem de çocuklar için faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor. Bebek Kütüphanesi 0-5 yaşındaki çocuklara okuma bilinci kazandırıyor. Aynı zamanda çocuklara temel İngilizce eğitimi de veriliyor.

Kitapların büyülü dünyası ile daha ilk yaşlardan itibaren tanışan minikler, çekirdekten okuma kültürü kazanıyor. Böylece okuyan, araştıran, kültürlü bir neslin yetişmesi hedefleniyor. 0-5 yaş arası çocuklara eğlenirken öğrenme imkânı sunan Sincan Bebek Kütüphanesi'nde her hafta birçok etkinlik gerçekleşiyor.

Sincan Bebek Kütüphanesi'nde Sincan Belediyesi Spor Eğitmeni ile bebeklerin fiziksel gelişimine katkı sağlamak amacıyla da sportif etkinlikler düzenleniyor. Bebek Kütüphanesi'nde aile danışmanlığı hizmeti de verilmekte olup, online ve birebir yapılan terapiler ile ailelerin sosyal ilişkilerine destekte bulunuluyor.