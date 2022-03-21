21 Mar 2022 - 10:29- Spor G: 21 Mar 2022 - 10:30

Bursaspor, Balıkesir'e Şans Vermedi!

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Ligin 29. haftasında Bursaspor, Balıkesirspor'u evinde 2-1 mağlup etti. Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Onur Atasayar ve 64. dakikada Joao Pedro'dan geldi. 6 maçtır kaybeden Balıkesirspor'un golünü ise 21. dakikada Sedat Dursun kaydetti.
Bursaspor, Balıkesir'e Şans Vermedi! mask
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BURSA (İGFA) - Spor Toto 1. Lig 29. haftasında Bursaspor, Balıkesirspor'la karşılaştı. Bitci Timsah Park Stadyumu'ndaki evinde Balıkesirspor'u ağırlayan Bursaspor, 6 maç sonra kazanan taraf oldu.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Onur Atasayar ve 64. dakikada Joao Pedro'dan geldi. 6 maçtır kaybeden Balıkesirspor'un golünü ise 21. dakikada Sedat Dursun kaydetti.

KAZANILMASI GEREKEN BİR MAÇTI

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Balıkesirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maça çok tutuk başladıklarını ve ciddi anlamda gerginlik olduğunu belirten Er, "Bunu atamadık ve geriye düştük basit bir golle. Daha sonra bazı değişiklikler yaptık ve seyircinin desteğiyle ikinci yarıda gol bulduk. Kazanılması gereken bir maçtı ve kazandık.

Mutluyuz. Arayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 2-3 galibiyete ihtiyacımız var. Üstümüzde baskı var ve genç oyuncular bunu daha çok hissediyor. Bütün maçlarımız böyle geçecek. Ben özellikle taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu olumsuzluklara rağmen takımı desteklediler" diye konuştu.

21 Mar 2022 - 10:29 - Spor

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