21 Mar 2022 - 10:51- Gündem G: 21 Mar 2022 - 10:52

PTT'nin “Kır Çiçekleri”

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PTT AŞ tarafından “Mübarekotu, Yuvarlak yapraklı çançiçeği, Sümbülcük, Carolina çöl hindibası, Yıldızpatı” görsellerine yer veri
PTT'nin “Kır Çiçekleri” mask
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PTT AŞ tarafından “Mübarekotu, Yuvarlak yapraklı çançiçeği, Sümbülcük, Carolina çöl hindibası, Yıldızpatı” görsellerine yer verilerek hazırlanan 5 değerli “Kır Çiçekleri-2” konulu resmi posta pulları tedavüle sunuldu.

İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ tarafından “Mübarekotu,
Yuvarlak yapraklı çançiçeği,
Sümbülcük, Carolina çöl hindibası, Yıldızpatı” görsellerine yer verilerek hazırlanan 5 değerli “Kır Çiçekleri-2”
konulu resmî posta pulları 21 Mart 2022 tarihinde tedavüle sunuldu.

Söz konusu posta pulları 1 TL, 3 TL, 5 TL, 15 TL ve 31 TL bedelle PTT’ye ait www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde satışa çıkarıldı.

21 Mar 2022 - 10:51 - Gündem

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