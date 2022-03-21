PTT'nin “Kır Çiçekleri”

PTT AŞ tarafından “Mübarekotu, Yuvarlak yapraklı çançiçeği, Sümbülcük, Carolina çöl hindibası, Yıldızpatı” görsellerine yer verilerek hazırlanan 5 değerli “Kır Çiçekleri-2” konulu resmi posta pulları tedavüle sunuldu.
İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ tarafından “Mübarekotu,
Yuvarlak yapraklı çançiçeği,
Sümbülcük, Carolina çöl hindibası, Yıldızpatı” görsellerine yer verilerek hazırlanan 5 değerli “Kır Çiçekleri-2”
konulu resmî posta pulları 21 Mart 2022 tarihinde tedavüle sunuldu.
Söz konusu posta pulları 1 TL, 3 TL, 5 TL, 15 TL ve 31 TL bedelle PTT’ye ait www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde satışa çıkarıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.